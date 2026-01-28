Antonio Santiago espera en torno a 700 costaleros en la igualá de la Macarena

Un regreso que ha generado la más que esperada expectación y que no estará exento de conversaciones en mentideros cofradieros. El atrio de la Basílica de la Esperanza acoge este próximo viernes la igualá de costaleros de la hermandad de la Macarena, la primera con Antonio Santiago al frente ocho años después.

La nueva junta de gobierno, encabezada por Fernández Cabezuelo, nombró a Santiago entre sus cargos de confianza, en este caso para desempeñar las labores de capataz general de la cofradía. Esta designación significó la vuelta de este apellido al martillo del dragón, en el que ya estuvo hasta 2017 tras casi dos décadas en el mismo.

En este sentido la expectación es notoria y, según las primeras estimaciones, se esperan un total de hasta setecientos aspirantes entre veteranos y nuevos nombres, unas cifras mareantes teniendo en cuenta que en el palio de la Esperanza resulta casi de excepción encontrar un hueco. A todo ello se le suma la decisión del nuevo equipo de reemplazar varios de los actuales costaleros por otros de confianza, tanto en el paso de palio como en el misterio del Señor de la Sentencia.

En suma, nuevos tiempos que se abren en las trabajaderas macarenas de cara a, al menos, los próximos cuatro años.