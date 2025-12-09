Araceli celebra la XV Ofrenda de los Reyes Magos al Niño Jesús: día y hora

La Hermandad de Nuestra Señora de Araceli celebrará el próximo 26 de diciembre de 2025, a las 19:45, la decimoquinta edición de su tradicional Ofrenda al Bendito Niño Jesús. Se trata de una ofrenda literaria a cargo de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, representados en esta ocasión por Enrique Barrero Rodriguez, José Ignacio del Rey Tirado y Esteban Rondón Mata. Tendrá lugar en la parroquia de San Andrés, y estará presidido por el párroco don Francisco de los Reyes, y la presentación correrá a cargo de María Milagros Ciudad Suárez, pregonera de las Hermandades de Gloria de Sevilla el pasado año 2024.

Enrique Barrero Rodriguez es escritor, poeta y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Miembro del Excelentísimo Ateneo de Sevilla, a cuya junta directiva perteneció ocupando el cargo de Vicesecretario. Ha pronunciado diversos recitales poéticos y pregones y publicado numerosos artículos en publicaciones de muy diversa naturaleza. Fue pregonero de las Hermandades de Gloria de Sevilla en 2004. José Ignacio del Rey Tirado, actual hermano mayor de la Hermandad de los Estudiantes, es abogado y escritor, Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla. Ha escrito numerosos textos y publicaciones sobre hermandades y cofradías. Entre sus pregones, meditaciones y exaltaciones destaca e Pregón de la Semana Santa de Sevilla, en 2018. Esteban Rondón Mata es licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga. Su trayectoria profesional ha estado vinculada desde entonces a Lucena (Córdoba), donde ocupó el cargo de juez decano.