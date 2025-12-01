El arzobispo de Sevilla sobre las elecciones en la Macarena y el Gran Poder: "Comienzan etapas nuevas"

El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, ha compartido en su perfil oficial de X unas primeras impresiones acerca de los resultados electorales en dos de las corporaciones con más influencia en la sociedad hispalense: el Gran Poder y la Macarena. Ambas hermandades han celebrado en estos días cabildo general de elecciones con diversos resultados y contextos, de los cuales se ha hecho eco el prelado hispalense.

"El pasado viernes Ignacio Soro Cañas fue reelegido hermano mayor del Gran Poder. Hoy Fernando Fernández Cabezuelo ha sido elegido hermano mayor de la Esperanza Macarena. Comienzan etapas nuevas, llenas de desafíos y, más aún, de esperanza, confiando en en la palabra del Señor, de la mano de María Santísima. Recemos por ellos y por todos los hermanos y hermanas mayores de nuestra Archidiócesis", ha indicado.

Ignacio Soro resultó reelegido hermano mayor el pasado viernes, con un total de 765 votos a favor de los 775 emitidos, resultando solo 9 blancos y 1 nulo. En el caso de la Macarena, las elecciones más participativas de la historia, con 5295 votos, se han decantado en favor de Fernández Cabezuelo, que ha cosechado 2295 apoyos.