La asociación Sevilla son Sus Bares denuncia "la persecución y la criminalización del gobierno de Sanz a los hosteleros"

La asociación de hosteleros Sevilla Son sus Bares ha denunciado en un comunicado "la persecución y la criminalización que el gobierno municipal de José Luis Sanz está realizando de la actividad hostelera de nuestra ciudad, siendo la ‘ley seca’ durante la procesión Magna el último capítulo de lo que consideramos ataque a nuestros negocios y a nuestra reputación como empresarios", señalan. Según esta organización, la solución para garantizar la seguridad de eventos masivos "no debería pasar por cerrar o imponer restricciones unilaterales a los negocios y que, además, estos asuman íntegramente los costes".

Para Sevilla son sus Bares, aunque se cierren establecimientos, se prohíban veladores o se limite la venta de bebidas, "las tasas y los impuestos se siguen exigiendo y abonando en su totalidad, con independencia de que hagan o no negocio". Los socios explican que la criminalización hacia el conjunto de la actividad hostelera "se prolonga desde la pandemia de la COVID-19, “y lo único que exigimos es que nos dejen trabajar dentro de la legalidad”.

Para Sevilla son sus bares, es incongruente que el Ayuntamiento de Sevilla fije un dispositivo para atraer a más y más personas a la Magna y que sólo apunte a los establecimientos hosteleros como posible foco de incidentes. "Que sea el hostelero el que tenga que hacer de guardián, poniendo un portero para que el cliente no saque bebidas a la calle, es una atribución que no debe soportar. Y menos cuando estamos hablando de negocios familiares, y no de cadenas de franquicias", explicaron.

"No sólo dejó la ‘ley seca’ en la Semana Santa después de haberla criticado antes y no sólo prometió sacar los ‘tanques a la calle’ para después desdecirse, sino que ha iniciado una auténtica cruzada contra los negocios hosteleros, con iniciativas como la APP de denuncias de veladores que enfrentan a los vecinos con los bares y convierten a los hosteleros en espías entre sí para ocultar que carece de una efectiva labor de inspección", añaden.

Según la asociación el acalde hace recaer sobre los hosteleros "la falta de recursos del Ayuntamiento para garantizar la seguridad de un evento masivo como la Magna". Por último, esta asocaición ha destacado la importancia de la actividad hostelera para la economía y el empleo de la ciudad de Sevilla.