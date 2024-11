Beatificación del Padre Torres Padilla, apóstol de la Caridad y cofundador de las Hermanas de la Cruz

La ceremonia de beatificación del sacerdote padre José Torres Padilla ha sido todo en revuelo en la multitud de casas donde las Hermanas de la Cruz están siempre presentes. Santa Ángela, Santa María de la Purísima y ahora el beato Torres Padilla están presentes en muchas oraciones calladas, hasta en las de quienes hace tiempo que no rezan. Más de 8.000 personas en la Catedral, el patio de los Naranjos y la Plaza de la Virgen de los Reyes fueron testigos de cómo se certificaba lo que hace mucho tiempo ellos intuían, la bondad y fe del sacerdote nacido en La Gomera que dio el impulso a la hija del zapatero más querida de Sevilla para fundar la Institución de las Hermanas de la Cruz. "No ser, no querer ser, pisotear el yo”, una idea que el "apóstol de la caridad" transmitió a Santa Ángela y a quienes se cruzaban en su camino.

Una senda que le llevó en muchas ocasiones a cruzar el Guadalquivir para echar una mano en Triana, en la segunda mitad del siglo XIX un barrio con muchas personas necesitadas e infraviviendas. "Era un canónigo extraño que tenía amigos entre vendedores ambulantes y vagabundos" que si tenía que limpiar o hacer las camas en las "humildes casas" trianeras, se ponía manos a la obra, recordó el cardenal Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos durante la homilía.

Conocido en la Sevilla de la segunda mitad del siglo XIX como el Santero, "porque contagiaba a los demás la santidad" como señaló el cardenal Semeraro, su legado está presente en todos los que ayer esperaban la salida de su reliquia desde el Palacio Arzobispal, en la mirada de la señora que casi no se podía levantar de su andador pero no consintió en quedarse sentada cuando las cuatro hermanas de la Cruz pasaron por delante portando las andas con el relicario o en aquellas que llegaron desde Argentina y agitaban sus banderas con cada repicar de la Giralda. La torre, especialmete engalanada para la ocasión, fue la encargada con sus campanas de anunciar cada momento clave de la ceremonia, sobre todo en el momento en el que después de la lectura de la carta apostólica donde el papa Francisco inscribe en el Libro de los Beatos al ‘apóstol de la caridad’, se desveló el cuadro del padre Torres Padilla. Se trata de una obra del pintor Raúl Berzosa que representa al beato con el hábito de canónigo de invierno. El nuevo beato fue miembro del Cabildo y, como sucedió cuando fue beatificado el cardenal Marcelo Spínola, sonaron alegremente las campanas.

De este modo, el Altar del Jubileo quedó como un retablo de la historia de las Hermanas de la Cruz con las imágenes de Santa Ángela, Madre María de la Purísima y la Virgen de la Salud, que está en la Casa Madre de la Compañía. No sólo en el altar. En la zona de los fieles la estampa era singular porque la mayoría de los asientos estaban ocupados por las hijas espirituales de Madre Angelita. Han llegado desde 53 comunidades de la Cruz no sólo de numerosos rincones de España, sino también de Tucumán, en Argentina; Roma y Chitavechia, también en Italia. Al frente de las religiosas estará la madre general de la compañía, sor Reyes de María de la Cruz.

Durante la Eucaristía, la Coral de la Catedral dirigida por el maestro de capilla, Francisco José Cintado, estrenó el himno del beato José Torres Padilla con letra de Teodero León, postulador de la causa de la beatificación desde 2014 a 2016

"Gracias por este regalo a nuestra archidiócesis"

El arzobispo de Sevilla recordó que la causa fue iniciada por el arzobispo emérito, Juan José Asenjo y agradeció al Papa a través de al cardenal Marcelo Semeraro la inscripción en el libro de los beatos de José Torres Padilla. "Un auténtico padre de los pobres, no dando de lo que sobraba, sino de lo necesario", afirmó. "Su recomendación a Santa Ángela de No ser, no querer ser, pisotear el yo es toda una lección de humildad", señaló Saiz Meneses, quien animó a todos a seguir los pasos del nuevo beato.

No terminan aquí los actos por la beatificación. Mañana domingo tendrá lugar en la Catedral la misa de acción de gracias por el nuevo beato. Comenzará a las diez de la mañana y será presidida por el arzobispo de Sevilla. Las puertas del templo se abrirán una hora antes del inicio de la Eucaristía.

Al arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, le cupo el honor de dar a las hermanas de la cruz el anuncio de la beatificación de su cofundador. Sucedió la tarde del pasado 23 de mayo, al término de la oración comunitaria de Vísperas celebrada en la Casa Madre. Afirmó que se trataba de un motivo de “gran alegría para la Compañía de la Cruz, para nuestra Archidiócesis de Sevilla y para la Iglesia Universal”.

Un mes antes, el 23 de Abril de 2024, se procedió al acto de exhumación y reconocimiento de los restos del venerable siervo de Dios, un paso más en el proceso emprendido el 23 de Abril de 2012, con la solicitud por parte del postulador diocesano, hoy Mons. Teodoro León Muñoz, obispo auxiliar de Sevilla, de la apertura del proceso diocesano del padre Torres, que comenzó el 5 de Mayo de 2014. Otra fecha clave, fue la del 14 de marzo 2024, cuando el papa Francisco autorizó al cardenal Semeraro para promulgar el decreto del milagro atribuido a la intercesión del padre Torres Padilla.