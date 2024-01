El bordador Paquili habla en chino gracias a la IA

A nadie se le escapa que los tiempos avanzan y que la sociedad, invariablemente, necesita ajustarse a los cambios y las evoluciones. Significativo es el caso de la nube, el mundo virtual, que se transforma de manera vertiginosa e incluso se adelanta al propio pensamiento humano. Y la herramienta de la Inteligencia Artificial ha llegado para permanecer entre nosotros y ofrecernos mejoras y soluciones siempre y cuando se use con criterio o, en este caso, humor.

En estas últimas horas, en plena celebración -no es para menos- de la concesión de la Medalla del Mérito en las Bellas Artes a la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla, el bueno de Paquili ha concedido numerosas entrevistas y testimonios. Y en el marco de estas horas, con cariño y guasa bien entendida, los compañeros de El Llamador han realizado un audio de Francisco Carrera Iglesias hablando en chino, todo ello gracias a la Inteligencia Artificial. El audio, traducido al español, queda de la siguiente manera:

"Es el reconocimiento a un sector que lleva aportando muchísimo a la economía no solo de Sevilla, sino de Andalucía y España. Después, aportando mucho a nivel artístico: es un sector que lleva trabajando más de seis siglos ininterrumpidos, y después, le da visibilidad, porque en el caso concreto de Andalucía somos muy conocidos, pero en el resto de España no somos tan conocidos. Y es bueno que estos reconocimientos lo que hacen es darle proyección a algo que forma parte de nuestra esencia”.

Naturalmente, nos reservamos transcribir el texto en chino, no tanto por ignorancia y desconocimiento del noble idioma sino por la imposibilidad logística del teclado. La versión inglesa, que también existe, nos la pensaremos.

"Muy emocionados"

“Estábamos sorprendidos. Me enteré gracias a Fran López de Paz. En mi hora de almorzar suelo apagar el teléfono o al menos desconectar, pero sentía que el móvil vibraba mucho. Entonces Fran me comenta la noticia, que yo desconocía”, afirma Paquili. “Estamos muy contentos y emocionados. No supe ni cómo comunicarlo en el grupo. Después escribí un texto más sosegado a todos los artesanos. Nos encontramos enormemente emocionados”.

La concesión de esta Medalla supone un impulso más, o al menos un reconocimiento institucional a nivel nacional, del trabajo esencial que desempeña esta Asociación desde hace ya seis años. “Entendimos que teníamos que asociarnos para luchar por los intereses comunes, que nos afectan y son muchísimos. Hemos marcado unas pautas. Aún nos queda por avanzar en tema legislativo porque la realidad es lenta, pero ahí continuamos”, apunta. “A los socios les decimos que hay que ser generosos con la ciudad y con las nuevas generaciones. Vivimos en una época maravillosa pero sin cobertura, y queremos que los nuevos artesanos tengan el camino mucho más fácil. Queremos buscar el reconocimiento académico de nuestras disciplinas y preservar la excelencia por la que trabajamos”.

Además, en una entrevista realizada al magazine Sevilla Tevé, de PTV Sevilla, Paquili ha confirmado que antes de Semana Santa estará disponible el nuevo museo de Arte Sacro en el castillo de San Jorge y que todo avanza a buen ritmo para esa gran exposición en el Parlamento Europeo.