El Calvario organiza una gala benéfica para impulsar sus fines: artistas y cómo participar

La hermandad del Calvario ha organizado una gala benéfica a beneficio de la hermandad y de todos sus fines. Tendrá lugar el próximo domingo 8 de marzo en el Teatro de los Remedios, en la calle Juan Ramón Jiménez. En dicha celebración participarán de manera altruista y desintersadas artistas de prestigio, por lo que se espera una nutrida sistencia. Entre los fines se encuentra la realización del futuro manto para la Virgen de la Presentación, con diseño de Antonio Castro.

Estarán presentes nombres del talento de Luitingo, Los Alpresa, Fran Cortés (Chiquete), Tendereke, Cristian Guerrero y Fran Ocaña, que irán acompañados de los músicos Victor Torres, Sine León, y Toni Piano. También se contará con la colaboración especial de «El Palermasso». Toda la gala será presentada por Antonio Garrido, hermano de la corporación.

¿Cómo participar?

La hermandad ha dispuesto un enlace para retirar las entradas de esta gala, que pueden adquirirse en este enlace. También en la propia Casa Hermandad (C/ Gravina 82) o colaborando con la fila cero que se ha dispuesto en el número de Bizum 09104. Por último tras la Gala se desarrollará un rato de convivencia con un magnífico ambigú en el Club Náutico de Sevilla, donde se compartirá un día en hermandad.