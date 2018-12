José de Anca: "Volver al Martes Santo de 2017 sería una locura"

La segunda sesión del foro de debate sobre Semana Santa y cofradías organizado por el Grupo de Hermanos Veteranos de los Estudiantes se convirtió en una defensa férrea del Martes Santo del pasado año. Es decir, del cambio que decidieron en el sentido del recorrido: entrar por la Catedral y salir por la Campana. "Las puertas están para entrar y para salir", comentó José de Anca, ex hermano mayor de la Hermandad del Cerro del Águila y el más claro a la hora de defender el pasado Martes Santo: "volver al de 2017 sería una locura". Incluso se atrevió a decir que "si en vez de el Martes Santo lo hace otra jornada, sería calificado de innovación", aludiendo a las críticas que recibieron los hermanos mayores por promover el cambio de sentido en la Carrera Oficial.

Precisamente la Carrera Oficial y su posible reforma fue el punto de partida para los cuatro participantes de la mesa redonda. José María Cuadro, ex hermano mayor de la Candelaria; Alfredo Flores, ex hermano mayor de San Gonzalo; el mencionado José de Anca; y Pablo Ruiz-Berdejo, jefe de la Policía Local, fueron los intervenientes. Antonio Gutierrez, del Grupo de Veteranos de la corporación estudiantil, fue el moderador de la cita.

Cuadro se manifestó en la misma línea que De Anca. Argumentó sus palabras aludiendo al pasado: "el Martes Santo no inventó nada". Cuadro recordó el Santo Entierro Magno de 1965, cuando se creó una Carrera Oficial de la calle Placentines a la Campana pasando por la Catedral. Para él, la Carrera Oficial no puede ser un problema y "la Semana Santa no puede estar secuestrada por los abonos", refiriéndose a las miles de sillas que preceden a la llegada a la Catedral.

Las posibles soluciones al "problema del Martes Santo", como coincidieron varios asistentes en señalar, se fueron intercalando en las intervenciones. "Limitar el número de nazarenos ayudaría, pero debería ser la última medida a tomar porque quien no sale de niño, luego no sale", aludiendo a la importancia de hacer cofrades desde la infancia. Anca opina que "la complejidad no está en el orden, sino en llegar e irse de la Carrera Oficial".

Por ello, ambos defienden continuar con el cambio iniciado el año pasado. Algo que parece no gustar al nuevo equipo del Consejo de Hermandades y Cofradías liderado por Francisco Vélez. De Anca lo resumió con claridad: "hay dos posturas muy separadas: los hermanos mayores del Martes Santo y el Consejo". Cuadro añadió que "las deliberaciones para la Semana Santa del año pasado fueron bastante tensas".

Ruiz-Berdejo: "El Consejo es el que tiene que reformar"

La intervención del jefe de la Policía Local, Pablo Ruiz-Berdejo, en el acto fue discreta. Aún así, aprovechó la ocasión para defender el plan de seguridad que se desarrolla durante la Semana Santa y para recordar la actitud evolutiva que tienen desde los cuerpos policiales. "La carrera oficial ya se ha reformado", afirmó Ruiz-Berdejo mientras enumeraba las medidas que se han incorporado en los últimos años. Sí fue claro en cuanto a quien debe ser el responsable de esos cambios: "le corresponde al Consejo reformar". Y contrastó con sus compañeros de mesa al asegurar que "el día más complicado no es la Martes Santo o la Madrugada, sino el Domingo de Ramos".