Los hermanos mayores del Martes Santo hacen frente común contra el Consejo

“Los hermanos mayores hemos acordado que no hable nadie de nuestras hermandades sobre el Martes Santo con gente del Consejo. Ni con el delegado, ni con el presidente. Los únicos que hablan son los hermanos mayores. Te los digo porque no me gustaría que fuéramos nosotros los que rompiéramos el pacto”. Estas palabras son de un audio de WhatsApp enviado por el hermano mayor de la Candelaria, Justo Rufino, a su diputado mayor de gobierno, con el que le advertía de este pacto entre las hermandades para negociar de manera común cómo será la jornada el próximo año. El mensaje de Justo Rufino, enviado por equivocación a otros destinatarios, ha corrido como la pólvora en los últimos días y ha revelado cuál será el proceder de los hermanos mayores en la dura negociación que se avecina con el Consejo.

Las posturas están enfrentadas. El nuevo presidente del Consejo, Francisco Vélez, ha dejado claro una y otra vez que el Martes Santo debe volver a comenzar en la Campana y a terminar en la Puerta de los Palos de la Catedral. Por su parte, las ocho hermandades han hecho piña para defender la configuración del pasado año, que consideran la mejor para sus hermanos y nazarenos. Entre medias, y todavía a la espera de que se produzca una reunión formal con Daniel Perera, delegado de día, para buscar un acuerdo, el audio del hermano mayor de la Candelaria ha incendiado los chats cofradieros.

“El asunto está tomando un cariz feo y para evitar que se empiece a hablar, a discutir y que haya malos entendidos, los ocho hermanos mayores acordamos que éramos nosotros los únicos interlocutores válidos con el Consejo. No hay mas. Así se lo hemos dicho también al delegado. No queremos que se hable con las hermandades por separado. Queremos estar todos juntos para exponer nuestros pros y contras y así evitamos enfrentamientos y malentendidos”, ha explicado Justo Rufino a este periódico, quien ha insistido en que el mensaje de audio iba dirigido a su diputado mayor de gobierno para explicarle este hecho.

El hermano mayor de la Candelaria ha indicado que nadie se puede sentir ofendido por ese audio y mostró la disposición de las hermandades de la jornada a sentarse con el nuevo Consejo: “Quiero aclarar que el Martes Santo no es enemigo del Consejo, ni de este ni de ninguno, somos colaboradores”. En este sentido, ha añadido que no están cerrados a escuchar sus propuestas: “Estaremos encantados de que nos la expliquen. Si es viable e iguala, o supera, las bondades de 2018 estamos dispuestos a hacerla nuestra. Si por el contrario la alternativa no iguala o mejora lo del año pasado, creemos que, por el bien de nuestras hermandades, lo mejor es que se repita el 2018”.

Rufino ha afirmado que a las hermandades les “encantaría” comenzar la carrera oficial por la Campana, pero se ha mostrado escéptico sobre su viabilidad: “Le hemos dado muchísimas vueltas al asunto y no hemos encontrado una solución que tengas las mismas ventajas que el año pasado. Técnicamente no es viable el Martes Santo empezando por la Campana y solucionando los enormes problemas que tenemos. Por eso nos sorprende que el Consejo nos diga que tiene una solución”.

El mandatario ha advertido que no es comprensible que haya cofradías a las cuatro de la mañana en la calle, que haya salidas tan temprano, tiempos de paso totalmente insuficientes, puntos muy conflictivos, o pasos regresando casi a pasó de mudá a sus templos: “Si algún día pasa algo quién va a dar explicaciones. Nosotros estamos defendiendo los intereses de nuestros hermanos. Nada más. El Consejo nos tendrá que decir los motivos por los que no se puede hacer la jornada al revés. No nos vale un 'no me gusta' o 'todos los días tienen que ser iguales'. Si no hay alternativa, ¿por qué tenemos que pasar este martirio?”.

La esperada reunión entre los hermanos mayores, el delegado de día y el presidente del Consejo se celebrará tras el puente de la Inmaculada. Ahí, se intercambiarán pareceres y en una segunda cita habrá ya una propuesta alternativa por parte del Consejo.