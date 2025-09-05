La Carretería celebrará besamanos extraordinario a la Virgen de la Luz Gloriosa por el 475 aniversario

Se avecina un intenso septiembre por la antigua calle Varflora. La hermandad de la Carretería ha dado a conocer el calendario de cultos y actos del presente mes que acabamos de recibir y que contará con una serie de detalles de carácter extraordinario. En concreto, la cofradía conmemorará el 475 aniversario del hallazgo de Nuestra Señora de la Luz en sus Misterios Gloriosos, germen de la corporación y de vital trascendencia histórica.

En este sentido, el próximo lunes, a las 12:30, se presentará en el Ayuntamiento el cartel anunciador de esta efeméride, que será relizado por Raúl Jiménez Toral. Asimismo, se darán a conocer los diversos actos a celebrar en el último cuatrimestre del año, y que arrancará ese mismo día, 8 de septiembre, a las 20:30 con una misa en la capilla.

El domingo 14 de septiembre, a las 11:00, habrá misa solemne de la Exaltación a la Santa Cruz y, a su conclusión y durante toda la jornada, besamanos extraordinario de Nuestra Señora de la Luz. Una gran ocasión para poder contemplar en más cercanía si cabe esta talla, que ya estuvo presidiendo este pasado junio un altar en la Avenida de la Constitución con motivo de la procesión del Corpus Christi. El día 26, santa misa de jóvenes y el domingo 28, como cierre del mes, santa misa de niños.

Según cuenta la tradición, a mediados del siglo XVI, en torno a 1550, un tonelero de profesión y de nombre Pedro Luis, acompañado de unos jóvenes, fue sorprendido por una intensa luz, de origen desconocido, que provenía de unas alcantarillas que comunicaban el arroyo Tagarete con el río Guadalquivir, en la zona conocida como los Húmeros de la Carretería, entre la actual capilla y la Torre del Oro. El pasadizo carecía de iluminación, salvo la antorcha del portador. Aquella intensa luz se trataba de una pequeña imagen de Virgen de gloria, que con motivo del hallazgo, la rescató de aquel lugar y le dedicó la advocación de la Luz.