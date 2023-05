Así es el cartel que anuncia el Corpus Christi de Sevilla 2023.

Un cartel colorido, moderno sin salirse de la tradición y que reproduce algunos de los símbolos más importantes de esta fiesta mayor de Sevilla. El Corpus Christi de 2023 ya tiene su anuncio. Una obra en estilo "cubismo pop" de la artista de origen alemán Uta Geub que ha sido presentada este martes en la sala capitular baja del Ayuntamiento de Sevilla por el delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera.

En su cartel, la artista nacida en la ciudad alemana de Sulzburg pero afincada en Sanlúcar de Barrameda, he elegido tres elementos que son consustanciales a la festividad y la procesión del Corpus Christi en Sevilla. La escena la preside el Niño Jesús del Sagrario, una excepcional obra de Martínez Montañés; y la completan un niño seise y la custodia de Juan de Arfe en una representación abstracta. Las palabras Corpus Christi y Sevilla se enlazan como si de una sopa de letras se tratara y el años 2023 se dibuja en números romanos. Todo ello realizado con gran colorido.

"El Corpus de Sevilla tiene elementos que no tiene ningún otro, como el baile de los seises, el Niño Jesús de Martínez Montañés y la custodia de Arfe. Otra cosa que diferencia al de Sevilla de otros Corpus es que ninguno tiene el color de este, y la verdad es que me venía muy bien. He querido ser moderna pero sin olvidarme de la tradición", ha resumido la pintora, que ha añadido que esperaba que la obra pudiera representar todas las emociones que se viven durante esa mañana.

Presentación de las actividades y la programación

El delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, ha anunciado que el próximo lunes 22 se presentarán todas las actividades y la programación de la previa que buscan, como en los últimos años, dar realce a esta festividad que en tiempos fue la más importante de la ciudad.

Un año más, el Ayuntamiento ha convocado el concurso de altares, escaparates y balcones, que mantiene los suculentos premios en metálico para fomentar la participación.

Mientras, en la Plaza de San Francisco ya se levantan las tradicionales portadas que este año están dedicadas a las hermandades del Cristo de Burgos y la Pastora de Santa Marina.