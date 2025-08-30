Así es el cartel que anuncia el mes de la Virgen de Consolación de la Sed 2025

La hermandad de la Sed ha presentado este viernes el cartel anunciador del “Mes de la Virgen” 2025, realizado por la reconocida artista Nuria Barrera. El acto tuvo lugar tras la Misa de Hermandad de las 21:00, en la Parroquia de la Concepción Inmaculada, sede canónica de la corporación.

La obra, titulada “Nervión a tus plantas”, está realizada en óleo sobre cajón de madera y presenta unas dimensiones de 80 x 40 cm. En ella, Barrera refleja con su personal estilo la devoción de un barrio entero a Santa María de Consolación Madre de la Iglesia, mostrándola en una escena cargada de simbolismo y color. La pintura ofrece un primer plano de la Dolorosa del Miércoles Santo enmarcada en un ambiente festivo, con guirnaldas y banderolas que evocan el mes de septiembre, tiempo mariano por excelencia en el barrio de Nervión.

El cartel de Barrera que anuncia el mes de septiembre en Nervión / Nuria Barrera

El pincel de Nuria Barrera, "de reconocida trayectoria en el arte sacro contemporáneo, vuelve a destacar por la fuerza expresiva de su color y el detallismo de su trazo, invitando al espectador a contemplar a la Virgen de Consolación desde una mirada íntima y cercana", señala la cofradía. Barrera siempre ha estado muy ligada a la vida de la Hermandad de Nervión, e incluso realizó el cartel del cincuentenario fundacional de la cofradía del Miércoles Santo en el año 2019, así como la papeleta de sitio de la salida extraordinaria del Santísimo Cristo de la Sed.

Ahora, con esta obra, la Hermandad de la Sed abre de manera solemne el próximo “Mes de la Virgen”, un tiempo de cultos y actos en honor a la dolorosa de Dubé de Luque, que se celebrarán a lo largo del mes de septiembre y que dará comienzo el próximo día 5 con el solemne triduo.