Hermanas mayores en Sevilla: La Paz se suma a una lista exclusiva de 'glorias'

Apenas acabábamos de dar la bienvenida al año 2012 cuando, transcurridos unos días del mes de enero, se conoció la noticia que marcó un antes y un después en el aperturismo cofradiero. Maruja Vilches se convirtió en la hermana mayor de Los Javieres, lo que significó que, por primera vez en la historia, una mujer desempeñaría el máximo cargo de representación en una hermandad penitencial de la Semana Santa hispalense.

La dimisión de Jesús Gutiérrez provocó que Maruja asumiera el cargo de manera directa, tras haberlo desarrollado a modo de interinidad durante algunos meses atrás. Permaneció en el cargo hasta 2017, y continuó ejerciendo de manera activa sus programas educativos, formativos y caritativos en enclaves como el Polígono Sur y su Proyecto 'Fraternitas', amén de otras iniciativas. Sin embargo, aquel mandato resultó una raya en el agua en la accesibilidad de las mujeres a cargos de relevancia en las juntas de gobierno, reservado el papel de la mujer generalmente para otro tipo de funciones. Casi diez años después, una hermandad de penitencia contará con una hermana al frente de la cofradía: Concepción Rubio, que tomará el testigo en la hermandad de La Paz, de manera sobrevenida, tras la dolorosa pérdida de Manuel Recio, fallecido en el mes de julio. Por delante, todo un camino por recorrer y numerosos proyectos que acometer en el Porvenir.

Rubio, de este modo, se suma a aquella vía que abrió Vilches en su momento, si bien es cierto que paulatinamente las mujeres logran acceder u ostentar otro tipo de responsabilidades en las juntas de gobierno, como tenientes (Jesús Despojado) o diputación mayor de gobierno (el Cachorro). Sin embargo, resulta paradójico que en las cofradías de gloria el número de mujeres que portan la vara dorada se multiplica casi por diez.

Hace unos meses, don José Ángel Saiz reunió a casi todas las hermanas mayores de Sevilla actualmente en el cargo, y todas ellas pertenecen a corporaciones letíficas: Paquibel Ruiz (Amparo), Manuela Arenas (Virgen de la Cabeza), Adelaida Gallo (Sagrado Corazón), Pilar Torras (Reyes de los Sastres), Otilia Rincón (Virgen del Prado), Irene Astorga (Virgen del Mar), Pilar Delgado (Carmen de Santa Catalina), Alicia Muñoz (Pastora de Capuchinos) y May Rodríguez (Rocío de Sevilla), resultando esta última elegida en los comicios del pasado mes de septiembre. En total, diez de casi ciento veinte hermandades. Una circunstancia y un contexto que podrían analizarse desde diferentes prismas sociales y antropológicos: la participación de la mujer y los porqués de su escasa presencia en estas posiciones. Todo un desafío por delante en la Semana Santa del siglo XXI.