Un cartel para cien años de San Esteban

Cien años cumple la hermandad de San Esteban y la corporación del Martes Santo ha presentado un cartel y el programa de actos en el Salón Colón del Ayuntamiento rodeado de hermanos. Además de la salida extraordinaria del Cristo, en andas en el camino de ida a la Catedral y sobre su paso en el regreso a su barrio y como no podía ser de otra forma con el lema Ultra quid faciam tibi post haec, fili mi?” (¿Qué más puedo hacer por vosotros? que llevan los nazarenos celeste y crema en su capa cada Martes San Esteban, el centenario tiene muy presente la obra social de la Hermandad, la bolsa de caridad Madre de los Desamparados con la puesta en marcha del proyecto Madre de los Desamparados en colaboración con San José de la Montaña. Precisamente, está prevista la celebración de una cena de gala para recaudar fondos para el proyecto.

Además y dentro de la vinculación que la hermandad siempre ha tenido con el personal sanitario, el curso se cerrará en la capilla del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Antes, el 9 de mayo habrá una misa de acción de gracias donde se recordará a las 32 personas que se reunieron en esa misma fecha pero cien años en la sacristía de la parroquia de San Bartolomé para sentar las bases de la hermandad de San Esteban.

En la parte formativa, a diferentes ponencias de carácter religioso se sumará una jornada sobre turismo cofrade realizadas en colaboración con la Asociación de Empresas de Turismo y Agencias de Viaje de Sevilla. Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje es el patrón de las empresas turísticas sevillanas.

Un cartel lleno de símbolos y con el Cristo de fondo

Los hermanos Ignacio y Luis Rubiño han realizado el cartel del centenario de la hermandad de San Esteban. El encargado de presentarlo ha sido Luis. "Desde el momento en el que nos hicieron el encargo pensamos que el cartel como compete a nuestro tiempo, debe ser un un reclamo publicitario contemporáneo". Un cartel en el que sobre una imagen del Cristo de la Salud y Buen Viaje realizada en carboncillo se han añadido elementos que stienen mucho que ver con San Esteban . "Son elementos que entendemos que son esenciales, porque también queremos hacer una mirada patrimonial, en estos 100 años, esenciales para comprender, para ver y definir la Hermandad de San Esteban", explicó.

Cartel del Centenario de San Esteban, obra de los hermanos Rubiño / José Ángel García

La imagen del Señor ocupa el centro del cartel, "deliberadamente es un dibujo mucho más canónico al carboncillo que hicimos y está en posesión de la hermandad y que con una técnicas digitales lo transformamos en una imagen pretendidamente antigua", añadió el autor. Enmarcando la imagen está la ventana, que adquiere casi que un valor simbólico, pues no es la reproducción de la ventana en sí, pero sí que tiene el formato cuadrado y que además se le contornea con una abstracción de las puntas de diamante de la puerta que aquí se transforman, nada más que en su geometría, y que además en una especie de trampantojo, nos permite ver tanto el contorno de la ventana como una orla deslumbrante de la de la divinidad del Señor, por eso el fondo se tiñe de dorado y la reja -que cruza el rostro de Cristo- también se confunde con el fondo tiñéndose de dorado. Porque el dorado es la representación del color de la divinidad, la soberanía de Dios. Y luego por último, la el otros triángulos que son ahí formado en en hilera casi marcial, que en actitud de veneración representan a los hermanos. Y así, el que está más próximo al al corazón de la imagen, es el que el que contiene el que contiene el escudo. Y es el homenaje a los hermanos de a los hermanos de la hermandad que desde hace 100 años vienen fomentando con tesón y devoción el la devoción al Señor de la Ventana", explicó Luis Rubiños.