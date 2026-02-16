Este es el cartel del Vía Crucis de las Hermandades de Sevilla 2026

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido esta mañana la presentación del cartel del vía crucis de las hermandades, cuando falta tan solo una semana para el primer lunes de Cuaresma. Una obra de Ricardo Cadenas ilustra este culto, que cumple ya medio siglo de vida. Organizado por el Consejo de Hermandades, el Cristo de la Buena Muerte presidirá el lunes 23 de febrero este tradicional Vía Crucis. Para tal fin, el artista Ricardo Cadenas ha sido nombrado para la realización del cartel anunciador, una obra sobria pero cargada de significado.

El crucificado de Lastrucci saldrá a partir de las 16:15 de la tarde del próximo lunes, y la llegada a la Catedral está prevista minutos después de las siete y media, con acceso por la puerta de Campanillas. Como novedad, el crucificado irá en posición vertical, a diferencia de su anual vía crucis. En el acto se ha vuelto a afianzar la vinculación histórica entre la hermandad de la Hiniesta y el Ayuntamiento, institución de la que es protectora la advocación de San Julián. Recta final para un vía crucis que cumple ya medio siglo desde su primera edición allá por 1976.