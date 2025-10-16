El nuevo centro de acogida para personas sin hogar en Don Remondo abrirá en marzo de 2026

El centro de acogida para personas sin hogar, promovido como la obra social del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, celebrado en diciembre de 2024, tiene previsto su inicio de funcionamiento en marzo de 2026. Esta información fue proporcionada por Salvador Diánez, vicario episcopal para la Pastoral Social, al finalizar la visita que el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, ha realizado este jueves al inmueble que se encuentra ubicado en la céntrica calle Don Remondo.

Durante la visita, el arzobispo estuvo acompañado por Francisco Vélez, presidente del Consejo de Cofradías, y Miguel A. Carbajo, director de Cáritas Diocesana. También estuvieron presentes José María Rincón, el arquitecto responsable de la obra, además de diversos responsables de distintas áreas de la obra social del Congreso.

Acompañamiento personalizado, prioridad del centro

Visita al futuro centro en la calle Don Remondo. / M. G.

En sus declaraciones, Diánez ha aclarado que el centro operará con una capacidad para doce personas. Los futuros residentes serán derivados de los distintos servicios especializados en esta área de atención social.

El vicario episcopal ha hecho hincapié en que el enfoque del centro se centrará en el acompañamiento muy específico y procesos especializados. Señaló que la limitada capacidad del centro responde a una decisión deliberada, ya que "nunca se pensó en una obra social dirigida a un número muy elevado de personas".

Según Diánez, la razón de esta limitación es evitar que "se perdería lo que siempre se ha cuidado mucho desde la Iglesia y desde Cáritas: el acompañamiento personalizado como hogar". El principal objetivo de la obra social es que las personas sin hogar que sean acogidas "se encuentren en una familia".