Las Cigarreras convoca los primeros cultos en honor al Cristo de la Púrpura

Una cita novedosa que se añade al calendario ordinario de cultos cofradieros en nuestra ciudad. La hermandad de Las Cigarreras celebrará este próximo fin de semana los primeros cultos en honor al Santísimo Cristo de la Púrpura, incluido como titular de la hermandad tras la aprobación de las nuevas Reglas corporativas el pasado mes de septiembre.

El próximo domingo, 11 de enero, fiesta del Bautismo del Señor, la corporación celebrará Función Solemne a las 12:00. La eucaristía tendrá lugar en la capilla del colegio de Santa Ana, puesto que los titulares aún reciben culto en la parroquia de Los Remedios debido a las obras de rehabilitación que se están acometiendo en el entorno de la capilla de la Fábrica de Tabacos. La ceremonia estará presidida por don Marcelino Manzano, Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías, Delegado de Medios de Comunicación y Capellán Real del Excmo. Cabildo Catedral de Sevilla. A su término, se iniciará el devoto besamanos a dicho titular, finalizando a las 20:00 horas. En la función solemne participará la Coral polifónica de la Hermandad de Jesús Despojado y el grupo de acólitos de la Hermandad.

Esta imagen es obra de Navarro Artega en 2016. Además, se ha modificado en dichas Reglas la fecha del triduo de la dolorosa: se fija su inicio el segundo jueves del mes de noviembre, en vez de realizarse los días 8, 9 y 10 del citado mes, como era habitual.