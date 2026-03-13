Las cofradías de Sevilla, de padres a hijas: ''Llevar el apellido de nuestros padres es un orgullo''

Un viernes de Cuaresma más, regresa El Podcast del Palquillo con un nuevo episodio. Justo cuando nos adentramos en el fin de semana de Domingo de Laetare, este formato de audio ofrece una entrega dedicada a las hijas de ilustres sevillanos de la Semana Santa de Sevilla, quienes comparten sus vivencias y recuerdos en torno a la pasión y la devoción heredadas de sus padres.

En esta ocasión, el podcast pone el foco en tres protagonistas que mantienen vivo el legado de sus padres cofrades. Por un lado, Amidea Navarro, la mayor del grupo, hija del fallecido Francisco Navarro, ex Hermano Mayor de Pasión —su gran amor—, y Hermano de El Silencio, La Macarena y El Valle. Francisco Navarro, Medalla de Oro de Pasión, dedicó más de 30 años al Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla y siempre describía a su Cristo como “el amor de mis amores”. Amidea recuerda con emoción sus primeras experiencias en El Salvador y confiesa que cada Jueves Santo siente la presencia de su padre en cada instante, celebrando la hermandad de Pasión con cariño y reverencia.

Eugenia de Gabriel, Amidea Navarro y Salud del Rey (de izquierda a derecha), protagonistas esta semana en 'El podcast de El Palquillo' / Ismael Rubio

A su lado, dos generaciones más jóvenes también comparten su relación con la Semana Santa: Eugenia de Gabriel, hija de Rafael de Gabriel, pregonero de la Semana Santa de Sevilla en 2004 y Hermano de Bofetá, Los Gitanos, Los Estudiantes y San Bernardo. Eugenia ha crecido entre las calles de San Lorenzo, impregnada del legado cofrade de su padre, y mantiene un profundo respeto por la tradición que él le transmitió. Por su parte, Salud del Rey, hija de Eduardo del Rey, pregonero de 1999 y ex Hermano Mayor de El Silencio, está actualmente muy implicada en dicha corporación, donde ejerce como diputada de juventud.

Aunque ambas eran muy pequeñas cuando sus padres pronunciaron sus respectivos pregones, Eugenia y Salud destacan la importancia de mantener vivo ese legado y reflexionan sobre cómo podrán transmitirlo a futuras generaciones.

El cuarto episodio de El Podcast del Palquillo combina esta mirada íntima con la actualidad de la Semana Santa. Entre los temas tratados se incluyen las obras en el entorno de las Setas por el tranvibus, que podrían afectar al transcurso de las hermandades, así como la esperada coronación de la Piedad de la Mortaja. Además, el episodio ofrece un repaso completo a la agenda del cuarto fin de semana de Cuaresma, con los principales cultos y eventos que marcan la ciudad.

Podcast El Palquillo: nuevo episodio cada viernes de Cuaresma

Rosario M. García y Paz Seco recuperan el podcast El Palquillo con entregas semanales los viernes de Cuaresma hasta el Viernes de Dolores, centradas en la actualidad hacia la Semana Santa de Sevilla. Con esa periodicidad, el podcast se plantea como una cita semanal para seguir la evolución informativa y los debates que surgen durante estas semanas.