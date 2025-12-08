Colas de tres horas para ver a la Macarena restaurada: "Ahora sí ha vuelto la Virgen"

La larga cola de devotos de la Macarena, a su paso por las puertas de la Basílica al amanecer.

Tres horas de espera para ver a la Virgen de la Esperanza restaurada. Es el tiempo medio que hay que aguardar este 8 de diciembre para presenciar uno de los regresos más esperados, el de la Macarena.

Desde las 5:30, media hora antes de que se abrieran las puertas de la basílica, la cola ya superaba el Hotel Macarena. Dos horas después, alcanzaba la Puerta de Córdoba, frente al convento de Capuchinos.

El dato preciso de esta gran afluencia lo proporciona un empleado del templo macareno: los que llevaban desde las 5:30 aguardando en la cola han llegado a las plantas de la Virgen a las 8:30, tres horas después.

Una espera con un fluir lento, mucho menos rápido que en el besamanos del 18 de diciembre. "En el besamanos los hermanos y devotos le dan el beso y se van. Ahora la gente se para, le reza...No puedes decirle que se quiten tras tantos meses de ausencia y después de tres horas esperando con el frío", refieren los veteranos macarenos.

Por haber colas, las hay hasta en el puesto de calentitos frente al Arco, donde muchos desayunan tras ver a la Virgen de cerca. El comentario es unánime: "Ha vuelto la Virgen". La que todos conocían en fotos de sus casas y de las carteras. Una satisfacción que se hace patente en forma de lágrimas, abrazos y vítores.

Alegría que también se percibe en el rostro del aún hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero, presente esta mañana en la basílica y recibiendo las felicitaciones por el trabajo realizado por Pedro Manzano, con la supervisión del IAPH y una comisión de expertos. La dolorosa ha regresado con el color de décadas atrás, "como la Muchaca que es", asegura Dani, un ferviente devoto.

Una mañana de gozo la de este 8 de diciembre en la Macarena. "La Virgen ha vuelto".