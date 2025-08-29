Concepción Rubio se convierte en hermana mayor de La Paz

Concepción Rubio Picón será hermana mayor de La Paz. La cofradía del Porvenir ha confirmado que la actual teniente hermano mayor asumirá el máximo cargo de representación de la hermandad y tomará posesión de su cargo el próximo jueves 4 de septiembre, tras el triste fallecimiento del anterior hermano mayor, Manuel Recio, el pasado mes de julio. Rubio se convierte, por tanto, en la segunda mujer en ostentar un cargo de hermana mayor en una corporación penitencial en Sevilla tras Maruja Vilches.

La hermandad ha informado de todos los pormenores de esta novedad, señalando que ha sido necesaria la solicitud de una dispensia eclesiástica para poder ampliar el plazo de la toma de posesión en diez días, debido al "carácter extraordinario de este nombramiento y el contexto del periodo estival", puesto que el nombramiento tendría que haberse celebrado el pasado mes de agosto. Tras el visto bueno de la Junta de Gobierno y el director espiritual, la jura se realizará el próximo jueves a las 20:30. De igual modo, se solicitará la dispensa correspondiente para determinar el hermano que ocupará el cargo de teniente, ahora vacante.

'Concha', como es conocida en el Porvenir, es extremeña de nacimiento, pero se ha mantenido toda la vida ligada a la hermandad. Tanto es así que es hija de Felipe Rubio, quien también fuera hermano mayor. Profesora jubilada de la Universidad de Sevilla, ha desempeñado cargos anteriores como el de mayordomía o diputación de caridad.