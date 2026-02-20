El Cristo de la Buena Muerte de La Hiniesta, preparado para el Vía Crucis de las Hermandades de Sevilla

El Santísimo Cristo de la Buena Muerte, titular de la hermandad de la Hiniesta, se encuentra ya en las andas procesionales en las que será trasladado el próximo lunes a la Catedral para presidir el Vía Crucis Penitencial de las Hermandades de Sevilla. Como ya se anunció, y que es novedad, la imagen se nos muestra en posición vertical, es decir, a semejanza de como procesiona el Domingo de Ramos, y no en horizontal, como suele ocurrir en el vía crucis anual que preside cada mes de enero.

Las andas lucen faldones de damasco y terciopelo granate confeccionados por Francisco Javier Sosa Sánchez y se iluminan con cuatro hachones de cera tiniebla en portahachones de metal plateado de Manuel Seco Velasco (1952) que pertenecieron al anterior paso del Santísimo Cristo, propiedad desde 1971 de la Hermandad de la Vera Cruz de Tocina, que los ha cedido para la ocasión. El llamador de metal plateado es de Manuel Seco Velasco (década de 1950). El exorno floral incluye allium, tranchelium, anémonas, hedera, mini gerberas, tulipanes, rosas, pittosporum, dracena sanderiana, astilbe y flor de cera. El Santísimo Cristo porta potencias de plata de Manuel Seco Velasco (década de 1950).

El Cristo de la Buena Muerte sobre las andas procesionales / José Campaña y Alejandro Ruesga

El cortejo saldrá a las 16:15 de la parroquia de San Julián para llegar a la Catedral a las 19:35. Accederá al templo metropolitano por la Puerta de Campanillas. En el recorrido de ida, el Cristo de la Buena Muerte -que se colocará en vertical, sobre unas andas- irá por Macasta, Sorda, Duque de Montemar, San Luis, Plaza del Señor de la Resurrección, Inocentes, San Blas, Infantes, Almirante Espinosa y Plaza de los Maldonados, hasta llegar a la capilla de Montesión, sobre las 17:30. Desde allí continuará por Conde de Torrejón, Alberto Lista, Saavedras, Plaza de San Martín (17:55), Cervantes, San Andrés, Daoiz, Orfila, Cuna, Plaza del Salvador (19:00), Entre Cárceles, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo Vallejo y Plaza de la Virgen de los Reyes (19:35).

Una vez acabado el rezo del Vía Crucis en el interior de la Catedral, comenzará el regreso, con un itinerario muy similar al que toma la cofradía a la vuelta cada Domingo de Ramos, pasando por los famosos callejones que unen la parroquia de San Marcos con la de San Julián. Este segundo itinerario es el siguiente: Puerta de Campanillas (21:30), Plaza de la Virgen de los Reyes, Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, Contero, Argote de Molina y Francos hasta alcanzar la Cuesta del Rosario, donde llegará sobre las 22:15. Seguirá por la Plaza de la Alfalfa, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos (22:35), Doña María Coronel, Bustos Tavera, San Marcos (23:05), Vergara, Hiniesta, Lira, Duque Cornejo y entrada en la parroquia de San Julián, a las 23:50.