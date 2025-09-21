El Cristo de la Púrpura ya es titular de las Cigarreras

La Hermandad de Las Cigarreras inicia una nueva etapa en su historia tras la aprobación definitiva de sus nuevas reglas, un proceso que culminó el pasado 18 de septiembre de 2025 con el decreto de la delegación episcopal de Asuntos Jurídicos de la Archidiócesis de Sevilla, según ha informado la hermandad. Esta normativa, que sustituyen a las vigentes desde 2004, marcan el futuro de la corporación e incluyen como principal novedad la incorporación de un nuevo Titular: el Santísimo Cristo de la Púrpura.

El camino para esta renovación comenzó el 1 de junio de 2023, cuando los hermanos de la corporación aceptaron las nuevas reglas en un cabildo general extraordinario. Ahora, con la aprobación eclesiástica, estas normas entran en vigor para regir la vida de la hermandad, adaptándose plenamente a las Normas Diocesanas y abrazando la "nueva realidad de la corporación".

El Cristo de la Púrpura. / M. G.

La principal y más significativa modificación es la inclusión del Santísimo Cristo de la Púrpura como nuevo Titular, junto a Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna y a María Santísima de la Victoria. Con esta decisión, la hermandad recupera una devoción histórica que se había perdido a finales del siglo XIX. La talla del Cristo, una impresionante obra del imaginero José Antonio Navarro Arteaga, data del año 2016.

Además de este histórico añadido, las nuevas reglas contemplan otros cambios relevantes. Entre ellos, se incluyen diversas modificaciones en el calendario de cultos, las cuales son de aplicación inmediata. La hermandad ha señalado que irá comunicando oportunamente los detalles de este nuevo calendario. Con la mirada puesta en el porvenir, toda la "familia cigarrera" se encomienda a sus Titulares para que los guíen en los proyectos que tienen por delante, marcando así el inicio de un "futuro prometedor".