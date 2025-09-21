José Ignacio del Rey: "Las hermandades se enfrentan a una crisis de credibilidad"

Los hermanos de la cofradía universitaria le eligieron hermano mayor hace unos días pr una amplia mayoría. Cofrade de amplia formación y fuertes convicciones, tiene ante sí el reto de restañar las heridas que hayan podido quedar, o afianzar y seguir potenciando la relación con la Universidad de Sevilla en un ambiente cada vez más laicista.

Pregunta.Ha sido el proceso electoral más largo que se recuerda, con hasta dos aplazamientos… ¿Cómo ha vivido este proceso?

Respuesta.Realmente ha sido un proceso demasiado largo y agotador. Sobre todo, porque debiendo haberse celebrado las elecciones hace diez meses no se pudieron llevar a cabo por motivos evitables y que con un poco de buena fe hubieran quedado solventados, sin que la Hermandad viera resentida su imagen de cara a los hermanos. No obstante, la obsesión de toda la candidatura era que los aspectos colaterales no empañaran la ilusión por presentar un proyecto nuevo y atrevido, y creo que hemos logrado mantener la calma, ser en todo momento proactivos y animando a que el mayor número de hermanos participara en el proceso electoral.

P.Casi 1700 hermanos fueron a votar y casi mil le dieron su apoyo a su proyecto. Siempre queda el riesgo de que la hermandad quede fracturada. ¿Cómo se puede integrar ahora a la otra candidatura? Y le pregunto por cuestiones prácticas, de la vida diaria de la hermandad.

R.Lo importante ahora que han pasado las elecciones es la gran participación que se produjo. Los hermanos han hablado y lo que queda es ya una sola Hermandad que debe emprender un nuevo camino expresado en la voluntad de sus hermanos. No cabe Hermandad sin fraternidad y sin apertura, por lo que las posibles fracturas, que no me entran en la cabeza que se produzcan en el seno de una organización, serán perfectamente restañadas con el caminar diario. Una cosa es fractura y otra diversidad de pareceres. Lo primero es malo, lo segundo recomendable. Hay que aprender a convivir con la diversidad y promover la integración de todas las opciones. Unidad no es adhesión inquebrantable, y creo que cualquier hermano debe sentirse libre de expresar su opinión en la Hermandad con naturalidad y respeto, sin miedo a represalias.

P.¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan las hermandades en el presente y el futuro?

R.Creo que las hermandades se enfrentan a una crisis de credibilidad. Tenemos un gran eco mediático, la religiosidad popular permite esta atmosfera favorable a las hermandades, pero nos falta ser más creíbles, que nuestras acciones, opiniones y expresiones sean indudablemente evangélicas y coherentes con la fe que decimos profesar. Nuestra presentación pública requiere de claros mensajes que den razón de nuestra fe. Se hace necesario no presentarnos a nosotros sino presentar a Cristo, que es quien nos guía y quien ilumina nuestras vidas.

P.La Hermandad de los Estudiantes cuenta con la particularidad de formar parte de una institución como la Universidad de Sevilla. ¿Cómo debe ser la relación en los próximos años?

R.Me gusta resaltar que somos la última hermandad gremial en activo, que sigue inserta en su gremio y a su servicio activo. La hermandad antes que nada es universitaria, pues se funda en el seno de la Hispalense y eso imprime carácter ya que nuestra misión evangélica tiene necesariamente que ver con dar razón de la fe y fomentar ese encuentro de la ciencia y Dios. La relación con la institución debe ser de lealtad, colaboración en los fines comunes y crecimiento. La relación con la universidad como lugar que congrega a más de setenta mil personas, entre estudiantes, profesores y personal de administración y servicio, debe ser de apertura, de lugar de encuentro y de anuncio del evangelio, así como de soporte para aquellos que más lo necesitan.

P.¿Qué le dice el hermano mayor electo de los Estudiantes a aquellos que piensan que una hermandad no tiene cabida en el seno de la universidad?

R.Que los argumentos hay que modernizarlos. Esa forma de pensar es un poco desfasada. En primer lugar, porque somos tan universitarios como el que más: somos la asociación universitaria más importante de la Hispalense, con ya cien años de antigüedad y casi seis mil hermanos al servicio continuo de la misma. No es que no tengamos que tener cabida, sino que somos comunidad universitaria, formamos parte de ella. Por otra parte, quien no entienda que en el “aerópago de la cultura”, en palabras de nuestro recordado Don Juan del Río (quepd), no puede haber lugar para una entidad que habla de Dios, del Evangelio y de la necesidad de humanizar la fe e iluminarla (sin renunciar a su esencia) a la luz de los valores del Evangelio, tiene un concepto demasiado pobre de los que significa Universidad (como totalidad como universalidad).

P.¿Teme que el creciente laicismo afecte en un futuro a esta relación que hasta ahora es muy buena?

R.Sería desconocer la realidad si no existiera ese temor. Pero también es verdad que toda persona laicista cuando conoce de verdad lo que hay detrás de la hermandad, del servicio de asistencia religiosa de la Universidad y de Cáritas Universitaria, se le disipan todas las dudas. La Universidad es una frontera entre la sociedad y la ciencia y en esa frontera el hecho religioso tiene que tener un lugar, convivir con respeto, sin imponer, ofertando y dialogando de tú a tú. Sin complejos, sin ser más que nadie, pero desde luego menos que nadie. La relación con la universidad, tanto a nivel institucional como social es magnífica y mientras la universidad siga entendiendo esta relación en los términos que he expresado, no tiene por qué resentirse.

P.La hermandad desempeña una labor muy importante en la US. Un ejemplo es el programa Estudiantes que tan buena acogida tiene. ¿Qué planes tiene para el futuro?

R.Crecer, sin duda crecer. Hay muchas cosas por hacer. Profundizar en el programa adaptándose a las nuevas necesidades (por ejemplo, el problema de la vivienda para los jóvenes universitarios está pasando a ser de primer orden y algo tendremos que realizar). Crear nuevos programas como el de salud mental para garantizar ese bien tan preciado hoy día para la comunidad universitaria como es el equilibrio mental para poder desarrollar una vida plena. Y sobre todo mirar a los pobres. Los barrios más pobres de España están en Sevilla y lo decimos, pero nunca cambia nada. Habrá que establecer planes de mentorización, llevar la universidad a esos barrios, de la mano de las instituciones que ya están trabajando allí, para intentar sacarlos de la pobreza e intentar que progresen social y económicamente. Si la universidad, y por tanto su hermandad, no tienen respuesta para eso, sería dramático.

P.Se van a acometer obras en la capilla, cómo afectará a la vida de la hermandad. ¿Se cerrará al culto?

R.Pues a día de hoy lo desconozco. Lo único que conozco es por la noticia publicada en este periódico. Los hermanos me preguntan y no sé qué decirles aún. En cuanto tomemos posesión, solicitaremos toda la información disponible e informaremos a los hermanos. Habrá que ver las obras que son necesarias (estamos de acuerdo en que la capilla necesita una rehabilitación importante) el tiempo que va a llevar y si se pueden hacer por fases o no. Visto eso se tomará la decisión más oportuna priorizando que el culto se mantenga en nuestra sede y que el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Angustia sigan cerca de los universitarios, en contacto diario con ellos.

P.Respecto al Martes Santo. ¿Está satisfecho con la situación actual de la hermandad?

R.Desde fuera estamos un poco perdidos porque se han probado varios planes en los últimos años y además no hemos podido salir en varias ocasiones. Estudiaremos lo que hay planteado encima de la mesa del Consejo y con las demás hermandades. Tenemos la confianza del buen ambiente entre las hermandades del Martes Santo, que es un día que ha demostrado que sabe ponerse de acuerdo por el bien común del día. La hermandad de los Estudiantes irá con espíritu de colaboración y fraternidad, siendo fieles a los compromisos adquiridos y siendo propositivos con nuevas opciones que podamos plantear.