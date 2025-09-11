José Ignacio del Rey, nuevo hermano mayor de Los Estudiantes

Punto y final a una larguísima carrera electoral que se ha prolongado prácticamente más de un año. José Ignacio del Rey será el nuevo hermano mayor de Los Estudiantes. La corporación del Martes Santo ha celebrado este miércoles, 10 de septiembre, cabildo general de elecciones, tras dos aplazamientos previos. Concurrían a dichos comicios dos hermanos, el electo y Ricardo Mena-Bernal. Las urnas han permanecido abiertas hasta las once de la noche y el escrutino ha resultado como sigue:

Votos totales: 1659

Votos a favor de José Ignacio del Rey: 990

Votos a favor de Ricardo Mena-Bernal: 650

Votos blancos: 19

Votos nulos: 0

El listado de hermanos que acompañará a del Rey en esta nueva etapa es el siguiente:

Teniente hermano mayor: Antonio Gil Tejero.

Antonio Gil Tejero. Consiliarios: Antonio Piñero Piñero, Mercedes Ramos Ciuró, Juan Jesús Martín del Río y Manuel Gómez de Micheo.

Antonio Piñero Piñero, Mercedes Ramos Ciuró, Juan Jesús Martín del Río y Manuel Gómez de Micheo. Mayordomos: Juan Antonio González Marín y Francisco José Ávila Martínez.

Juan Antonio González Marín y Francisco José Ávila Martínez. Secretarios: Juan Antonio Coveñas Alcañiz y Amelia Moreno Gutiérrez.

Juan Antonio Coveñas Alcañiz y Amelia Moreno Gutiérrez. Fiscal: Eduardo Ruiz del Portal Ruiz Granados.

Eduardo Ruiz del Portal Ruiz Granados. Censor: Eduardo Ruiz del Portal Ruiz Granados.

Eduardo Ruiz del Portal Ruiz Granados. Archivero: Antonio Rodríguez de la Torre.

Antonio Rodríguez de la Torre. Priostes: Miguel León Muñoz y Juan Carlos Sanz-Agero Siles.

Miguel León Muñoz y Juan Carlos Sanz-Agero Siles. Diputado mayor de gobierno: Carlos Ruiz del Portal Ruiz Granados.

Carlos Ruiz del Portal Ruiz Granados. Cultos y formación: María Paz Montalbo Bustamante.

María Paz Montalbo Bustamante. Acción social: Inmaculada Ríos Collantes de Terán.

Inmaculada Ríos Collantes de Terán. Actividades universitarias: Blanca Sánchez-Cid Artillo.

Blanca Sánchez-Cid Artillo. Juventud: Ignacio Sáenz Rodríguez.

La corporación había fijado la convocatoria inicial para el mes de diciembre de 2024, previa prórroga del segundo mandato de Jesús Resa (uno de los más longevos de cuantos se recuerdan en las cofradías de penitencia), pero se detectaron ciertas "irregularidades" en el proceso y en ambas candidaturas con respecto a la presentación legal de documentos. Por entonces, quedaron aplazadas para después de Semana Santa, señalándose para finales de junio esa segunda convocatoria. Sin embargo, la cumbre de la ONU en Sevilla y el blindaje que supuso para la ciudad en zonas destacadas, como la propia Universidad, obligó a un nuevo y definitivo aplazamiento, que ha concluido esta misma noche.

José Ignacio del Rey Tirado es abogado. Está casado y tiene tres hijos. Lleva 40 años de hermano de la Hermandad de los Estudiantes. Ha sido miembro de la Junta de Gobierno como Secretario 2º (1992-2995), Archivero (2004-2008), Diputado mayor de Gobierno (2008-2016), Consiliario (2016-2018) y Diputado de Acción Social (2018-2020). Fue Pregonero de la Semana Santa de Sevilla en el año 2018. Colaborador de Diario de Sevilla.