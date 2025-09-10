Así es la nueva saya para la Pastora de Santa Marina estrenada en el marco de la coronación

La hermandad de la Divina Pastora de Santa Marina ha presentado, en la noche de este miércoles, la nueva saya para la Divina Pastora, donada por un amplio número de hermanos. El acto de bendición y descubrimiento ha tenido lugar en la parroquia de San Pedro, donde aún permanece la Pastora a la espera de su traslado a Santa Marina este domingo y donde se está desarrollando un triduo en su honor.

La nueva saya para la Pastora / Hermandad

La obra ha sido bordada y confeccionada por el taller onubense Artebord, dirigido por Rafael Infante Toscano. De igual modo, su realización ha consistido en la ejecución sobre otomán blanco con trazas de hilo de oro, rematada en concha de oro en el cuello y en tira bordada la saya y mangas, habiéndose usado para la misma multitud de técnicas como cetillo, cartones, hojilla y hojilla tendida, enriqueciéndose con lentejuelas, canutillos, huevecillos de plata de ley, giraspe, espejuelos de talco, sedas italianas, e incluso un lapislázuli y granates.

Inspirada en algunas de las muchas piezas bordadas que componen el ajuar de la Virgen, el diseño se completa con granadas y flores de almendro, estas por el milagro atribuido a la Divina Pastora. "Agradecemos a nuestros hermanos estas donación, así como al taller su buen hacer para con esta pieza, que pasa a engrosar el amplio patrimonio de nuestra Sagrada Titular", señala la corporación. Este estreno se suma al manto bordado en tisú verde y que, igualmente, fue presentado hace unos días en este céntrico templo sevillano.