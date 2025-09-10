Los titulares de Las Cigarreras vuelven a su lugar habitual en la parroquia de Los Remedios

Vuelta a la "normalidad" en Los Remedios. Los titulares de la hermandad de Las Cigarreras han regresado, en estos días, al lugar donde reciben culto habitual en el marco de su estancia provisional en el templo parroquial del barrio. Las imágenes han permanecido durante estos dos últimos meses en la cripta de la iglesia, con motivo de los meses veraniegos y de la celebración de las eucaristías en este espacio. Como rezan sus reglas, este pasado 8 de septiembre se celebró solemne función a la Virgen de la Victoria, que permanece junto al Señor Atado a la Columna. El Cristo de la Púrpura, por su parte, permanece en el lugar inicialmente establecido.

Los titulares de la hermandad de Las Cigarreras reciben culto en esta parroquia desde el pasado mes de noviembre, con motivo de las obras a ejecutar en el entorno de la antigua fábrica de tabacos -donde se encuentra su sede canónica- en el marco del proyecto VERA. En concreto, las imágenes de Jesús Atado a la Columna y María Santísima de la Victoria se han encontrado estas últimas semanas en sendos altares levantados en el presbiterio de la nave central, al igual que el Cristo de la Púrpura. Las dependencias de la hermandad, de momento, seguirán operativas para la atención administrativa a los hermanos (Secretaría y Mayordomía), hasta que el acceso peatonal no sea posible o la dirección facultativa de la obra así lo indique. Llegado ese momento se informará de la nueva ubicación de atención a los hermanos.