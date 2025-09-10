Manifiesto en defensa del arte sacro sevillano

Cierre de filas en defensa del arte sacro sevillano. La Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, el Arzobispado y la Cámara de Comercio han firmado este miércoles un manifiesto en defensa de los talleres locales ante la competencia "desleal" de obradores de otros países. La rúbrica tiene lugar después de que la semana pasada surgiera la polémica ante el contrato de piezas bordadas, de origen paquistaní, por parte de hermandades de la capital y la provincia.

Al acto de la firma han acudido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; la consejera de Cultura y Patrimonio, Patricia del Pozo; la consejera de Empleo, Rocío Blanco; el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Marcelino Manzano; y el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero.

En el acto, el alcalde ha incidido en "la defensa a ultranza que el Ayuntamiento hará siempre del arte sacro de Sevilla, donde sea necesario y sin dar un paso atrás ante las amenazas del comercio exterior. Como ejemplo es nuestro compromiso cumplido de llevar al corazón de Europa lo mejor de este patrimonio como representación de un arte y un oficio de siglos. Con la exposición de Bruselas, en el Parlamento Europeo, demostramos y ponemos en la órbita continental a este gremio para defenderlo ante las amenazas de comercios exteriores que ni de lejos llegarán a la calidad de los talleres sevillanos”.

En este sentido, el alcalde destaca que “será absolutamente histórico, pues mostrará al mundo entero, desde el corazón de Europa, un sector único en el mundo en el que Sevilla es referente”.