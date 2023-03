¿Cuántos nazarenos saldrán en la Semana Santa de Sevilla 2023?

Esta semana regresarán los nazarenos a las calles, puntales básicos para comprender la Semana Santa y protagonistas indiscutibles de la estaciones de penitencia. En definitiva, es el ingrediente que condensa el por qué manifestado de nuestra fe y el motivo cierto de las túnicas y los antifaces. No descubrimos nada cuando afirmamos que los cortejos, en general y en estos últimos años, han experimentado un crecimiento sin precedentes en la historia de las cofradías. Y aunque el nazareno en ocasiones ha permanecido en el foco del debate y de la polémica, como posible solución a la logística de la Semana Santa, no debe sino sobrevivir y ejercer su obligación de participar en la fiesta.

Con el plazo de expedición de papeletas cerrado, numerosas cofradías trazan cálculos y cumplimentan la nómina del cortejo para la Semana Santa. Y grosso modo se registra un aumento palpable del número de nazarenos para este 2023. No en todas -hay algunas hermandades que, desde hace años e incluso décadas, mantienen su número de nazarenos sin variaciones, entre los 500-800- pero sí existen varias que han expedido más papeletas.

Ponemos algunos ejemplos de los que disponemos datos fehacientes y veraces. En el Domingo de Ramos, la cofradía de Jesús Despojado contará este año con 598 capirotes, dato jamás alcanzado desde que se tienen registros. La Amargura, a día 24 de marzo, había expedido 1178 papeletas, que descontando simbólicas y sin añadir los costaleros, se queda en 1100 nazarenos tras los 900 de los últimos años. Desde la cofradía apuntan que "habrá que buscar alternativas porque la cofradía forma íntegramente en San Juan de la Palma", un espacio que se ha quedado reducido. La Estrella sacará este año 2042 cirios, superando la barrera de los dos mil. En el Amor, a fecha del día 25 de marzo, se expidieron 2795 papeletas: 1346 en el crucificado, 998 en la Sagrada Entrada y 451 en la dolorosa. Un crecimiento del 15% en el Amor y de un 10% en la Borriquita.

El Cerro, por ejemplo, también ha superado las 2000 papeletas (contando costaleros, acólitos, etc), y otras cofradías como Las Penas de San Vicente, el Calvario (en esta última se agotaron los escudos en la casa hermandad, único lugar donde los proporcionan) o el Carmen también aportarán más nazarenos a las jornadas. San Bernardo, cofradía de por sí numerosa, ha vuelto a superar el grueso de papeletas expedidas, alcanzándose las casi 2700 papeletas, que quedan reducidas a más de dos mil cirios -no contamos varas, presidencias, acólitos, etc-.

Son datos que corroboran, primero, que el temor pandémico parece diluirse y quedar reducido a un infausto recuerdo y, sobre todo, que entre algunas de ellas radica un denominador común a tener en cuenta: las cuotas unificadas. Jesús Despojado, o el Cachorro, que sube también casi trescientos cirios, han unificado recientemente sus cuotas. La Amargura lleva años ya con este sistema implantado y en el Amor los menores de 14 años también adquieren cuota unificada.

Ahora bien; todos estos datos habrá que ubicarlos en cuarentena porque del papel a la práctica existe un abismo: hay quien retira la papeleta pero finalmente no acude al templo el día de la estación. Del mismo modo, el grueso de nazarenos que inicia la procesión no suele coincidir con el número real que pasa por el palquillo de la Campana, como tampoco es idéntico el que concluye la estación.

Sea como fuere, la Semana Santa continúa sumando nazarenos a sus cofradías, cada uno con sus motivaciones y cumpliendo un rito de incalculable riqueza espiritual y antropológica. Nuestra misión es formarlo, educarlo y que cada cortejo mantenga esa personalidad que convierte en diferencial la fiesta mayor de la ciudad.