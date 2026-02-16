Cuenta atrás para el Vía Crucis extraordinario del Cristo de la Conversión de Montserrat: así es la papeleta de sitio

La hermandad de Montserrat, tras la celebración del solemne quinario y la Función Principal de Instituto, activa la cuenta atrás para uno de los eventos más esperados del curso: el Vía Crucis extraordinario del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, enmarcado en el programa de cultos con motivo del 425 aniversario fundacional de la cofradía, y que tendrá lugar el próximo 14 de marzo por las calles de la feligresía de la Magdalena.

El crucificado de Juan de Mesa preside, rotundo, la obra / Lasso de la Vega

En este sentido, la corporación ha presentado ya la ilustración para la papeleta de sitio, una obra realizada por José Cabrera Lasso de la Vega y que lleva por título La promesa. Realizada en técnica al pastel, sobre papel con unas medidas de 60x40cm, la papeleta cuenta con una composición asimétrica, en la que el peso de la misma recae en el lado derecho con la imagen portentosa del Santísimo Cristo. Sobre un fondo en tonalidades cromáticas azules, color corporativo de la Hermandad y que a su vez transmiten calma y serenidad, la imagen, a medio perfil del Señor, avanza su rostro nimbado con un halo o aureola luminosa, símbolo iconográfico de su Divinidad, hacia el centro, en posición dialogante hacia Dimas , en la que es considerada la segunda de las “siete palabras” en la que Jesús en la Cruz demuestra su misericordia para el pecador arrepentido.

Y ahí es cuando Jesús, PROMETE al malhechor que, a pesar de su inminente muerte física ése mismo día, su alma estaría con él en el paraíso. En la parte inferior izquierda, la silueta del escudo de la Hermandad, únicamente timbrado por la Corona y capa real, sirve como espacio destinado para recoger los datos del hermano que desee participar.