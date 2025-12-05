CYRTA restaurará el techo de palio de la Virgen de Loreto de San Isidoro

La empresa CYRTA (Conservación y Restauración de Tejidos Antiguos) se encuentra desde hace unas semanas acometiendo la restauración del techo de palio de la Virgen de Loreto, de la hermandad de las Tres Caídas de San Isidoro, una intervención que se espera culminar de cara a la próxima Semana Santa.

El techo de palio en las instalaciones de CYRTA / CYRTA

Esos tratamientos están destinados a frenar los daños que actualmente sufre la pieza, a fin de estabilizarla convenientemente. Se trabajarán especialmente en el soporte de tisú en la zona delantera y trasera, así como en la intervención de las piezas bordadas, con la limpieza de las mismas y la consolidación de los elementos que se encuentran parcialmente cohesionados. Esta empresa ya fue encargada de restaurar la túnica bordada atribuida a Patrocinio López, de finales del siglo XIX.

Esta obra, con diseño de Fernando Ruiz, fue realizada por las hermanas bordadoras Pilar y Amelia Granado Vázquez, estrenado en la Semana Santa de 1930.