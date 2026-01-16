Los Arquillo llevan a la Justicia las injurias tras la restauración fallida de la Macarena

Francisco y David Arquillo han llevado a los tribunales las injurias recibidas tras la polémica restauración que padre e hijo llevaron a cabo sobre la imagen de la Esperanza Macarena el pasado junio. La querella, dirigida contra ocho personas por los insultos publicados en redes sociales, ha sido archivada provisionalmente por requisitos formales. Los abogados de los restauradores podrían estar estudiando ahora recurrir la decisión de la juez.

"Todo está en manos de mis abogados". Con esta escueta frase Francisco Arquillo ha explicado a este periódico la situación en la que se encuentra el caso, epílogo de una de las crisis más severas que ha sufrido la Hermandad de la Macarena en el último siglo.

La intervención de los Arquillo sobre la Virgen de la Esperanza, una de las devociones más universales, desató una ola de críticas que incluyó mofas e insultos durante las semanas posteriores. Francisco y David tomaron buena nota de los perfiles en los que se publicaban comentarios, a su parecer, denigrantes. Opiniones "vejatorias" que han querido poner en manos de la Justicia, al considerar que con ellas se desprestigia la labor que han venido realizando las últimas décadas en el campo de la restauración y que podrían ser constitutivas de delitos de injurias.

Sin acto de conciliación previa

Por tal motivo, según han indicado fuentes judiciales a este periódico, decidieron interponer una querella contra quienes los habían "injuriado" en distintos blogs y redes sociales. En concreto, la denuncia se dirige inicialmente contra ocho personas.

El caso se ha repartido entre distintos juzgados de Sevilla, al entenderse que cada injuria obedece a una causa distinta. La juez ha decidido archivar las diligencias previas por requisitos formales, al no aportarse acto de conciliación previa y un poder especial para interponer la querella. Por ahora, no consta que se haya recurrido tal decisión.

Preguntado por este asunto, Francisco Arquillo ha contestado que el caso se encuentra en manos de sus abogados, quienes estudian actualmente si van a recurrir o no el auto de archivo.

Sin conferencia

Debe recordarse que la corporación de la Madrugada, tras la polémica intervención, encargó a su equipo jurídico un informe para dilucidar si los trabajos desarrollados por los Arquillo habían incumplido lo acordado en el cotrato. Es decir, si los restauradores se habían excedido en sus tareas. De ser así, la hermandad contemplaba también acudir a los tribunales. Este informe, junto a la cláusula de confidencialidad de los trabajos, llevó a suspender la conferencia que Francisco Arquillo tenía pensado pronunciar a comienzos del pasado diciembre en la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, como miembro de la misma. En esta cita iba a explicar el proceso acometido en junio y que desembocó en una de las mayores crisis sufridas en la Macarena.

El descontento generalizado por el resultado de dicho trabajo llevó a la junta que presidía entonces José Antonio Fernández Cabrero a improvisar labores de urgencia en la sagrada imagen en menos de un día. Medidas que no lograron devolverle a la dolorosa el aspecto habitual. Tal situación provocó la convocatoria de un cabildo extraordinario a finales de julio. En aquella sesión los hermanos decidieron que fuera Pedro Manzano quien devolviera a la Macarena la impronta acostumbrada.

Los trabajos se iniciaron a mediados de agosto y se alargaron casi cuatro meses. El 8 de diciembre la sagrada imagen se repuso al culto. Tal fue la aceptación por la recuperación que el propio Manzano recibió aplausos, por dos veces, en el atrio de la basílica. Todo ello después de un proceso electoral -con tres candidaturas- en el que una semana antes salió vencedor Fernando Fernández Cabezuelo. Aquel 8 de diciembre, la Macarena ponía fin a un negro capítulo en su historia, que ya parece superado.