Desvelan una plegaria que Juan Valderrama dedicó a la Macarena

Son días señalados en el calendario de todos los macarenos. En el presente se cumplen ni más ni menos que sesenta años de la coronación canónica de María Santísima de la Esperanza, uno de los actos más extraordinarios y trascendentales en la historia de la religiosidad sevillana. Un multitudinario clamor popular acompañó a la dolorosa de San Gil durante aquella inolvidable semana, y muy especialmente en aquella jornada lluviosa del 31 de mayo en que la Esperanza fue coronada en la Catedral de Sevilla.

Musa de artistas, icono de vanguardia, desvelo de intelectuales... La Macarena, de un modo u otro, ha trascendido el plano puramente espiritual para convertirse en una seña de identidad de la ciudad toda. Y en todas las disciplinas del arte ha sido referenciada la Virgen de la Esperanza, entre ellas, la música, desde Juana Reina hasta Carlos Cano, pasando por infinidad de letras anónimas de fandanguillos o seguidillas. Y a este sinfín de citas se suma otro autor capital del siglo XX español: Juan Valderrama.

El popular cantaor jienense dedicó una plegaria, hasta este momento desconocida, a la Virgen de la Esperanza. Así lo han desvelado sus más directos descendientes, los hermanos Hurtado, David y Antonio. Plegaria Flamenca es el nombre de dicha pieza, grabada en 1954. "Yo la he conocido desde siempre, y, si bien está documentada, en la práctica era desconocida. Mi tío grabó muchísimo, pero algunas canciones quedaban eclipsadas y olvidadas por éxitos siguientes. Mi hermano pensábamos revelar esta obra en alguna ocasión especial en la cual la presentáramos en público en algún acto relacionado con la Macarena. Con esta intención hemos estado años. No obstante, aquí viene la parte en la que -al menos- parece que se han dado algunas casualidades cuando menos, curiosas o extrañas", explica Antonio.

Resulta que esta plegaria, a través de los años, había sido mencionada, "sin decir ni título, ni fecha, ni letra, ni dato alguno, a ciertas personas muy conocedoras del patrimonio macareno, y no consiguieron jamás conocerla, aunque se esforzaron en ello, y aunque me insistieron en que se lo revelase, dije que no, que ya llegaría su momento. Mi hermano y yo estábamos dispuestos ya, a partir de estos tiempos recientes, a sacar a la luz la plegaria muy pronto", señala.

Pero toda esta circunstancia queda envuelta de una serie de particularidades, cuanto menos, curiosas. "El lunes 20 de este mes, ya de noche, estuvimos expresando esta intención a unos amigos muy conocidos en el mundo de la música procesional. Pero sin decir a nadie aún, absolutamente, ni un solo dato que pudiese llevar a la obra, aunque ya era cuestión de poco tiempo el darla a conocer: ni siquiera alguien que buscara título por título la discografía de Valderrama, que es inmensa, podría haberlo sabido, porque el título no menciona a la Macarena. El viernes 24 publiqué ya por la tarde en Twitter un breve homenaje referido a este día en que nuestro tío cumplía 108 años. Muy poco tiempo después -aún día 24, en la misma efemérides- tuve la intuición de mirar una vez más en YouTube, a ver si seguía la canción sin estar publicada, como jamás lo había estado", subraya. Y he ahí la sorpresa.

"Y allí estaba... En un canal que no conozco, no relacionado con el mundo cofrade, y publicada, por vez primera, bien durante la referida noche del lunes al martes, o bien el martes. Se lo enseñé, incrédulo, a mi hermano, y convinimos en actuar rápidamente y publicarlo antes que alguien de mundo de la Semana Santa, de las bandas, lo publicara antes que nosotros después de tantos años. Mi hermano anunció que el día siguiente yo publicaría pun hilo en Twitter, y así lo hice", sentencia.

A esta singular circunstancia se añade que la plegaria se estrena diez años antes de la coronación; treinta años justo antes de que Valderrama llegase a Sevilla a vivir la etapa final de su vida; se descubre veinte años justos después de su muerte; se conoce sesenta años después de la coronación y una década posterior al cincuentenario de la misma y del estreno de Como tú, ninguna, del propio David Hurtado.

La Plegaria en sí

Es una plegaria que se desenvuelve, principalmente, "por seguiriyas". Las secciones principales son unas seguiriyas con acompañamiento orquestal, algo muy difícil, pues llevar los ritmos y armonías flamencas al pentagrama, y en especial a la orquesta; es algo de extrema dificultad. "De hecho, el primer libro mío y de mi hermano, versa sobre eso). Esta sección por seguiriyas se alterna con otras secciones con ritmos más serenos de gran misticismo", explica Antonio Hurtado, que además ha publicado en su perfil de Twitter la primera grabación discográfica de Valderrama, fechadas antes de la guerra, y en la que se incluyen unas bulerías cuyo tema se desarrolla en el barrio de la Macarena, pero no dedicadas a la Virgen.

Antonio Hurtado que, además, en 2014, también compuso una marcha dedicada a la Macarena y que, desde entonces, permanece en un cajón... Hasta ahora. La composición ya está en proceso de instrumentación y la intención es que se estrene este mismo 2024.