Detalles y curiosidades de la Misión de la Esperanza en el Polígono Sur

A nadie le es ajena la situación comprometedora y delicada que atraviesa la zona sur de la capital andaluza. Cuando emergió como un naciente núcleo urbano allá por finales de los sesenta, la población se nutrió de vecinos procedentes de otras zonas de la ciudad, no solo de entornos chabolistas, sino de familias que fueron incluso apartadas de sus lugares de origen como la propia Triana.

Precisamente en estos días volverán a reactivarse, de algún modo, todos esos vínculos sentimentales y espirituales que se desarraigaron geográficamente pero no en lo más profundo de las creencias. El Polígono Sur ya tiene sus nazarenos y su hermandad, pero la llegada de la Esperanza revitalizará más si cabe las actividades y la implicación social en tareas de comunidad, con objeto de azuzar conciencias en las administraciones para atajar de raíz ciertas problemáticas enquistadas que ponen en jaque la vida diaria de una amplísima mayoría de personas trabajadoras, honradas y nobles.

La Misión de la Esperanza contará por tanto con infinidad de curiosidades, como ese propio reencuentro con algunos vecinos o incluso familias de Alfarería, de Pagés del Corro, de Rodrigo de Triana, que hubieron de marcharse forzados por la especulación y que son herederos de aquella vida en corralones -romantizada pero insalubre- que guardan ese ápice de autenticidad. Basta con ver algunas de las imágenes de vecinas sentadas en sus sillas forrando cuerdas con papelillos, colgando fotografías en sus balcones o tendiendo colgaduras de acera a acera. También será especial la recepción por parte de la hermandad de Bendición y Esperanza, que en su título también hace referencia a esta virtud tan reconfortante para los cristianos.

Entre los principales detalles de, por ejemplo, este sábado, será el transcurrir por la calle Asunción. Ya el padre Cué refereía cómo la hermandad impulsó la rotulación de una calle con el nombre de esta advocación, convertida en Dogma el 1 de noviembre de 1950. Prácticamente días después, la cofradía consiguió tal anhelo y desde entonces, esta arteria principal del barrio de los Remedios lleva tal nombre. Además, la hermandad ha inaugurado un monolito en la Plaza de Cuba que recuerda dicha iniciativa, y que pasará a formar parte del mobiliario urbano de la ciudad.

Otra curiosidad es que la Virgen permanecerá lejos de Triana durante quince días, la ausencia más prolongada desde 1929. En aquel año, con motivo de la Exposición Iberoamericana, la Colegial del Salvador acogió una exposición en la que participó la Esperanza en su paso de palio, desde el 24 de septiembre hasta primeros de diciembre. En aquel año, además, se terminó de inaugurar la Plaza de España, enclave que transitará por primera vez. Por aquel entonces su sede canónica era San Jacinto, templo desde el que saldrá el próximo 25 de octubre bajo palio en dirección a la Catedral.

Otros detalles

También resultará curioso su discurrir por las calles del Tiro de Línea, especialmente la llegada a la parroquia de Santa Genoveva, donde los vecinos del barrio han dispuesto colgaduras festivas para recibirla. De hecho, las balconeras que había dispuesto la corporación en el barrio se agotaron en cuestión de horas. Además, algunas de estas calles tienen nombre de localidades de la provincia, como Lora del Río u Osuna. Asimismo, la hermandad ha dispuesto un amplio servicio de autobús para hermanos y devotos entre los días 4 y 18 de octubre, con motivo de esta Santa Misión, y que saldrán desde Plaza de Cuba hasta las parroquias de Jesús Obrero y Pío X.

Como otra curiosidad a destacar, la hermandad ha puesto a disposición de los hermanos un nuevo vino, titulado La Misión de la Esperanza, fruto de la colaboración con la Bodega del Ebro, "que pone en valor la fuerza de la colaboración entre instituciones para seguir sembrando esperanza allí donde más se necesita". De especial relevancia será la visita a la Capilla de la Universidad, donde se citará frente por frente con el Cristo de la Buena Muerte, imagen que en cuestión de una década ha recibido a las dos dolorosas más veneradas de la ciudad.