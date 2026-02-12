Una devota de 93 años cumple su deseo de rezar ante el Señor del Gran Poder gracias a la Ambulancia del Deseo
Gracias a dicha fundación, Carmen pudo acudir a la basílica y rezar ante el Señor a pesar de sus problemas de movilidad.
La Hermandad del Gran Poder ha compartido este jueves un emotivo gesto de solidaridad y fe protagonizado por La Ambulancia del Deseo, que ha hecho posible que Carmen, una devota de 93 años, pudiera trasladarse hasta la basílica para rezar ante el Señor del Gran Poder y participar en la Santa Misa, superando las limitaciones que sus problemas de movilidad le imponían.
La Ambulancia del Deseo es una iniciativa dedicada a cumplir los deseos de pacientes con enfermedades avanzadas o con dificultades de movilidad, ofreciendo transporte especializado y acompañamiento de profesionales sanitarios. Gracias a este servicio, personas que de otra manera no podrían acudir a actos religiosos, visitas culturales o familiares, ven hecho realidad un deseo que para ellas tiene un valor profundo.
Carmen pudo así acercarse al altar del Gran Poder, donde compartió un momento de oración y recogimiento, acompañada la atención de los voluntarios que hicieron posible su traslado. Este gesto se suma a otras acciones anteriores de la fundación, que ya había permitido a otros devotos vivir la experiencia de contemplar de cerca a los titulares del Gran Poder, fortaleciendo el vínculo espiritual de quienes enfrentan limitaciones físicas o de salud.
