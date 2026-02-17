Los dulces de convento vuelven a los hoteles de Sevilla para su venta en esta Cuaresma

La Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) y la Hermandad de Nuestra Señora de la Antigua y San Antonio de Padua han presentado este pasado lunes en el hotel Don Ramón el proyecto para que los hoteles de Sevilla den a conocer y vendan dulces de los conventos de clausura, que pone en valor estos productos artesanales, un elemento más del patrimonio de esta ciudad.

Desde que se activó el proyecto piloto en 2023, los hoteles participantes en la iniciativa (Hotel Inglaterra, Hotel Querencia de Sevilla, Hotel Doña Carmela, Hotel CoolRooms Palacio de Villapanés, Ibis Styles y Gran Meliá Colón) han vendido más de 11.100 cajas de dulces de convento, con un crecimiento del 46% entre la primera y la segunda campaña, que ha supuesto una recaudación superior a los 45.000 euros.

En esta primera fase de la colaboración, los conventos participantes en el proyecto han sido los de Madre de Dios, Santa Paula y Santa María de Jesús, y entre los dulces preferidos por los clientes se encuentran las pastas de almendras, los roscos de anís y los naranjitos sevillanos del convento Madre de Dios; las perrunillas, los corazones de almendra, magdalenas y almendrada y toras de Santa Carla del convento Santa María de Jesús; y el turrón y las mermeladas del convento de Santa Paula.

Ahora en Cuaresma y de cara a la Semana Santa, una época de gran afluencia de turistas en Sevilla, los Conventos de Clausura de la Archidiócesis de Sevilla están preparando dulces típicos de este tiempo, como son las torrijas o pestiños, entre otros. Los productos de los conventos, además de su indiscutible calidad derivada de su carácter artesanal y de las materias primas que se usan, constituyen una de las fuentes de ingresos de las comunidades religiosas, que les permite a duras penas el mantenimiento del incalculable valor histórico y artístico que estos edificios tienen.

El hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Antigua y San Antonio de Padua, Manuel García Preciados, ha agradecido la colaboración de los hoteles participantes y de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, que “posibilitan que se vayan sumando nuevos establecimientos a esta iniciativa, como colaboradores imprescindibles para la distribución y comercialización de los productos, además de ser también destinatarios finales o consumidores de los productos”. En tanto que, ha recordado, “la elaboración de repostería constituye en la actualidad una de las principales fuentes de ingreso de nuestros conventos”.

'Endulza tu papeleta'

Además, la hermandad de La Antigua está también inmersa en la campaña Endulza Tu Papeleta, una iniciativa que comenzó hace siete años y en la que participan actualmente 23 hermandades de penitencia. El objetivo es que estas hermandades vendan los dulces de los conventos en sus casas de hermandad los días de reparto de papeletas para salir en la estación de penitencia, de modo que el hermano que llega a recoger la papeleta también puede comprar estos dulces (sobre todo torrijas y pestiños) y ayudar al sostenimiento de los conventos.