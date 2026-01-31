Eduardo García, nuevo hermano mayor de la Pura y Limpia del Postigo

La hermandad de la Pura y Limpia del Postigo celebró, en la tarde-noche de este viernes 30 de enero, cabildo general de elecciones, que se prolongó durante dos horas, desde las siete hasta las nueve, en la parroquia del Sagrario. A las urnas concurría una única lista, la presentada por el cofrade Eduardo Manuel García Pérez, que se convertirá en el nuevo hermano mayor a la espera de la oportuna ratificación eclesiástica. Estará al frente de esta cofradía letífica durante los próximos cuatro años, hasta 2030.

La nueva junta de gobierno de la Pura y Limpia / Hermandad

El actual teniente hermano mayor obtuvo el respaldo mayoritario de todos los hermanos que depositaron su voto, quedando el escrutinio tal y como se especifica:

Votos totales: 125

Votos a favor: 122

Votos en blanco: 2

Votos nulos: 1

La relación de hermanos y puestos a desempeñar es la siguiente: