Eduardo García, nuevo hermano mayor de la Pura y Limpia del Postigo
La corporación celebró cabildo de elecciones en la noche de este viernes
El candidato obtuvo la práctica totalidad de los votos registrados
La hermandad de la Pura y Limpia del Postigo celebró, en la tarde-noche de este viernes 30 de enero, cabildo general de elecciones, que se prolongó durante dos horas, desde las siete hasta las nueve, en la parroquia del Sagrario. A las urnas concurría una única lista, la presentada por el cofrade Eduardo Manuel García Pérez, que se convertirá en el nuevo hermano mayor a la espera de la oportuna ratificación eclesiástica. Estará al frente de esta cofradía letífica durante los próximos cuatro años, hasta 2030.
El actual teniente hermano mayor obtuvo el respaldo mayoritario de todos los hermanos que depositaron su voto, quedando el escrutinio tal y como se especifica:
- Votos totales: 125
- Votos a favor: 122
- Votos en blanco: 2
- Votos nulos: 1
La relación de hermanos y puestos a desempeñar es la siguiente:
- Hermano Mayor: Eduardo Manuel García Pérez.
- Teniente Hermano Mayor: Juan Manuel Zapata Pedreño.
- Consiliario Primero: Francisco Sanz Sánchez.
- Fiscal: María del Mar Bolín Carreño.
- Mayordomo Primero: Sebastián Guardia Martínez.
- Mayordoma Segunda: Mª. Esperanza Martínez Muñoz.
- Prioste Primero: Pedro Trujillo Guerrero.
- Prioste Segundo: Jesús Resa Cano – Romero.
- Secretario Primero: Juan Manzano Bejarano.
- Secretario Segundo: José Carlos Moya Gómez.
- Diputado Mayor de Gobierno y Juventud: Gonzalo Díaz Carranza.
- Diputado de Cultos y Formación: Francisco Bel Pérez.
- Diputado de Caridad: Cristóbal Lara Cátedra.
