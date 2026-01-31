Eduardo García, nuevo hermano mayor de la Pura y Limpia del Postigo

La corporación celebró cabildo de elecciones en la noche de este viernes

El candidato obtuvo la práctica totalidad de los votos registrados

Alianza profesional histórica entre imaginero y restauradora para intervenir al Dulce Nombre de la Salle

El cofrade Eduardo García, nuevo hermano mayor
La hermandad de la Pura y Limpia del Postigo celebró, en la tarde-noche de este viernes 30 de enero, cabildo general de elecciones, que se prolongó durante dos horas, desde las siete hasta las nueve, en la parroquia del Sagrario. A las urnas concurría una única lista, la presentada por el cofrade Eduardo Manuel García Pérez, que se convertirá en el nuevo hermano mayor a la espera de la oportuna ratificación eclesiástica. Estará al frente de esta cofradía letífica durante los próximos cuatro años, hasta 2030.

La nueva junta de gobierno de la Pura y Limpia
La nueva junta de gobierno de la Pura y Limpia / Hermandad

El actual teniente hermano mayor obtuvo el respaldo mayoritario de todos los hermanos que depositaron su voto, quedando el escrutinio tal y como se especifica:

  • Votos totales: 125
  • Votos a favor: 122
  • Votos en blanco: 2
  • Votos nulos: 1

La relación de hermanos y puestos a desempeñar es la siguiente:

  • Hermano Mayor: Eduardo Manuel García Pérez.
  • Teniente Hermano Mayor: Juan Manuel Zapata Pedreño.
  • Consiliario Primero: Francisco Sanz Sánchez.
  • Fiscal: María del Mar Bolín Carreño.
  • Mayordomo Primero: Sebastián Guardia Martínez.
  • Mayordoma Segunda: Mª. Esperanza Martínez Muñoz.
  • Prioste Primero: Pedro Trujillo Guerrero.
  • Prioste Segundo: Jesús Resa Cano – Romero.
  • Secretario Primero: Juan Manzano Bejarano.
  • Secretario Segundo: José Carlos Moya Gómez.
  • Diputado Mayor de Gobierno y Juventud: Gonzalo Díaz Carranza.
  • Diputado de Cultos y Formación: Francisco Bel Pérez.
  • Diputado de Caridad: Cristóbal Lara Cátedra.

