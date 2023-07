Eduardo Sánchez: "Lo ideal para Las Siete Palabras es adelantar"

Estabilidad, modernidad, cuidado del nazareno, patrimonio... El próximo jueves tendrá lugar el primer cabildo de la nueva junta de gobierno de Las Siete Palabras, encabezada por Eduardo Sánchez, que resultó elegido tras las elecciones del pasado día 22 de junio. El ya hermano mayor desgranó en el plató de Sentir Cofrade, en PTV Sevilla, algunas claves de su programa de hermandad para los próximos años y que abarcan varias esferas y distintos niveles.

"El pilar fundamental es la estabilidad, es imprescindible. Las Siete Palabras es una hermandad con un gran patrimonio pero muchas veces hablamos de cosas que no nos unen. Hablemos de la riqueza humana y espiritual, hay que alcanzar una hermandad amable. Ha llegado el momento en que todos tenemos que ceder un poco y que sea agradable ir a San Vicente", apuntó en su intervención. Una estabilidad que se alcanza, insiste, "poniéndola en valor. Creo que es una gran desconocida para el gran público, pero también para los propios hermanos. Es respetable que dentro de la hermandad haya diversas opiniones, pero siempre desde el respeto, y centrándonos en lo que nos gusta, en lo que nos une, en lo que somos. Así lo conseguiremos".

Habló también de la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos: "Pienso que las hermandades viven de su tradición, pero hay que saber adaptarla a los tiempos. Una tradición vacía no tiene sentido. Si las cofradías han perdurado, como es en nuestro caso, hasta cinco siglos, es porque nos hemos adaptado a los tiempos. A día de hoy parece que los cofrades no queremos movernos nada. Quiero mantener los ritos pero adaptándonos a los tiempos. La gestión, mayordomía, secretaría, medios de comunicación... Para muchos jóvenes las redes sociales son su casa hermandad. Ahí se tiene que avanzar. Parece que las hermandades somos inmovilistas, incluso a mí se me ha tachado de inmovilista. ¿Cómo le explico a un chaval de veinte años que se tiene que llevar dos horas esperando para sacar una papeleta de sitio? A mí me gusta ir a sacarla, pero hay gente que eso le resulta inconcebible. Nos tenemos que adaptar".

La hermandad de las Siete Palabras, además, está inmersa en el desarrollo de varios asuntos patrimoniales, como es el paso de palio. La idea de la corporación es estrenar, el Miércoles Santo de 2024, el bordado de las bambalinas laterales, "porque nuestra Virgen se merece un palio terminado. También estamos desarrollando la capilla de los titulares. Este año se bendijo el retablo del Cristo pero tenemos otros dos pendientes. Además, tenemos a Pedro Manzano como hermano y nos informó que la Virgen de los Remedios necesitaba una restauración, y eso está por encima de todo".

"El paso por la Avenida es indigno"

También hubo lugar para un análisis de la jornada, el Miércoles Santo. Tanto Consejo como hermandades ya están trabajando para alcanzar una solución o, al menos, pulir los fallos de este último año. "Sin quitar categoría ni dignidad a la estación de penitencia, pienso que hay que acortar los tiempos en la calle. A lo mejor no necesito estar siete horas y cuarto de procesión. Los tiempos en estos últimos años se han aumentado bastante. Hay que cuidar al nazareno. A mí me parece bien que a la vuelta tengamos un ritmo de 40 minutos, pero si de la Campana a la Catedral hay que ir en 30 y podemos entrar a las dos y media, el hermano lo agradecerá".

Sánchez lo tiene claro: "Para nosotros sería lo ideal adelantar: quintos, sextos, o séptimos. Es verdad que la cofradía sigue saliendo en su puesto histórico, que es la octava. Cuando nos reunamos los hermanos mayores tendremos que ir con máximos y con mínimos. El Miércoles Santo será lo que quieran las nueve hermandades. Para nosotros, para esta junta, por ejemplo, la Avenida es un mínimo. Para cualquier hermano es indigno ese recorrido. Los silleros es normal que se quieran ir, el público no nos puede ver por esa zona y no les permiten el paso... Para nosotros es un sitio antinatural totalmente. Ese es un mínimo. De ahí, para arriba... Tendremos que llegar a un acuerdo".

Respecto a la música, "Esencia y el misterio de Las Siete Palabras es una misma cosa y ahí no hay debate". Por último, insistió en que "somos una gran cofradía pero falta homogeneizarla un poco, queremos ser algo totalmente armónico. Eso se hace teniendo claro a dónde queremos llegar. No queremos imponer lo que vaya a ser la cofradía de aquí a cien años, pero sí se trata de poner en valor lo que tenemos y que la gente se eduque en la línea de la corporación. Que sea natural".