El espectáculo 'La Procesión' ofrecerá otra mirada a la Semana Santa de Sevilla

El espectáculo La Procesión llegará al Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) el próximo 30 de noviembre. Se trata, en realidad, de una experiencia inmersiva llena de matices y peculiaridades que pretende usar la lupa y adentrar al espectador en el micromundo de la trasera de un paso. La Escuela de Danza Mirko Vullo, la Orquesta Filarmonía de Sevilla y los mejores cornetas de Andalucía serán los encargados de representar la belleza de esos momentos efímeros que marcan la Semana Santa hispalense, a medio camino entre el bullicio y el silencio. Detrás de esta idea está el compositor Francisco Javier Torres Simón, que escenificará mediante música y danza todos los momentos mágicos que conforman la semana de Pasión.

El aguaor, el pertiguero, los relevos de cargadores y costaleros, la saeta espontánea, los devotos y devotas de penitencia agolpándose tras el paso y, cómo no… la bulla. Todo -y todos- caben en La Procesión. "Es un proyecto que me ilusiona especialmente, porque representa un paso más en la evolución de la música procesional. Integrar la corneta en la orquesta como instrumento de plantilla es un desafío técnico y artístico, ya que este instrumento, tradicionalmente ligado a un contexto popular y procesional, aporta un color y una expresividad únicos", explica Torres Simón, quien pone en valor que "los espectadores disfrutarán una experiencia evocadora donde los trasportaré a un universo poco conocido" que no es otro que "la trasera de un paso cuando éste se arría". Una representación en la que la música y la danza se fusionan para recrear el ambiente de la Semana Santa con un estilo contemporáneo conceptual y, como recalca el autor, "universal".

Torres Simón también es presidente de la Asociación de Compositores Sinfónicos Andaluces y director del grupo de investigación Ciencia de la Composición y Orquestación Musical. Entre los desafíos a los que se enfrenta la música procesional considera que el principal reto es su propia legitimación, porque "a pesar de su importancia cultural y social, aún hay sectores que la ven como un género menor". Una realidad a la que se enfrenta cada día desde la asociación que dirige con el objetivo de "cambiar esta percepción". Para ello, están inmersos en el impulso de estudios, publicaciones y en la creación de nuevas obras "que muestren la riqueza y complejidad de esta música".

El compositor Francisco Javier Torres Simón. / Carlos Lacasa

Licenciado por la Berklee College of Music y Profesor Titular de la Universidad de Sevilla, Torres Simón es mucho más que un creador: es un visionario que ha dado voz a la corneta dentro de la orquesta, logrando que lo solemne y lo contemporáneo dialoguen con naturalidad. Dentro de su repertorio cuenta con composiciones -Lux Aeterna o Soberana- que han marcado un antes y un después en el género. "La clave es respetar la tradición, pero con una mirada contemporánea. En mis obras procuro combinar la fuerza expresiva y la espiritualidad de la música procesional con técnicas de composición de música clásica contemporánea o incluso del jazz", matiza el compositor. Además, hace especial hincapié en que fue durante su estancia formativa en Estados Unidos cuando se dio cuenta de que "nuestra tradición" es "un patrimonio único", al tiempo que adquirió "herramientas para innovar y elevar el género a un nivel más académico y profesional".

El músico plasmó parte de esta innovación en la película Parasceve: Retrato de Una Semana Santa. Para esta cinta confeccionó una banda sonora que fusiona la música procesional, la electrónica y los elementos de la música contemporánea. "La Semana Santa tiene una carga emocional y estética muy potente, pero quería llevar esa esencia a un terreno nuevo, más experimental. Usé la música procesional como base, pero la combiné con capas de música electrónica y sonoridades propias del cine, buscando texturas que amplificaran el sentido visual de la película", reflexiona el autor.

Esta especie de obsesión por romper barreras para demostrar que la innovación y lo popular se dan la mano no se queda ahí. Entre los retos que todavía quiere cumplir está la experimentación "con otros formatos" y el llevar "esta música a lugares inesperados o integrarla en proyectos internacionales donde tradición y modernidad se fundan de manera inédita". En este sentido, no duda en señalar que lo más importante es seguir siendo fiel a lo que le mueve: "emocionar, contar historias a través del sonido, y no dejar nunca de aprender. Mientras la música me hable, yo se lo contaré al mundo".

Las entradas para disfrutar de La Procesión están disponibles en la web de Fibes.