La evolución de las hermandades de Sevilla: La misma esencia con matices

La historiadora Amparo Rodríguez Babío tiene una amplia perspectiva de la evolución de las hermandades, sobre todo de aquellas más antiguas donde se han podido ver la trayectoria histórica. "Con matices, las mujeres han formado parte activa de las hermandades desde siempre. Las hermanas o cofradas, que así se llamaban, tenían posibilidad de participar en las actividades de las hermandades, pero con restricciones. Este es el caso de los disciplinantes, que nunca eran mujeres al considerar las autoridades civiles y religiosas que no era decoroso que las mujeres mostraran la espalda descubierta. Las mujeres salían como hermanas de luz".

Sin embargo, Amparo Rodríguez Babío recuerda que los estamentos eclesiásticos y civiles consideraban "un poco sospechosa" la actitud de las mujeres que se acercaban demasiado a las hermandades. Cuando Carlos III suprime la figura de los disciplinantes y aparecen los nazarenos, "ni se contempla la incorporación de la mujer. Podían seguir siendo hermanas y, en algunas de ellas realizar estación de penitencia e incluso tenían derecho a las pompas fúnebres que estas corporaciones organizaban para los hermanos varones, además en ausencia de varón podían heredar la vela de la cofradía, pero no tenían todos los derechos y había listas separadas de hermanos y hermanas".

Ahora bien, la restricción mayor al papel de la mujer en las hermandades llega con el cardenal Segura. “Aquí se anula completamente el papel de la mujer. No será hasta la llegada del cardenal Carlos Amigo Vallejo primero y el arzobispo Juan José Asenjo después cuando la mujer alcanzará el pleno derecho en el mundo de las hermandades”, explica Rodríguez Babío.

Es cierto que a pesar de esta restricción ordenada por el cardenal Segura, en algunos municipios las mujeres seguían saliendo de nazareno. "Entiendo que fue por falta de medios para realizar un control efectivo de la orden del cardenal. No era norma de sacramento ni una cuestión de dogma, por lo que seguramente los párrocos de los pueblos pasaran la mano en este tema, sobre todo atendiendo a la tradición". En cualquier caso, Rodríguez Babío recuerda que las hermandades y cofradías nacen o existen "en un ambiente y espacio concreto que, por lo tanto, le hacen estar influidas por todo el ambiente social que tienen alrededor. Ahora mismo esa evolución del papel de la mujer en la sociedad se ve también en las cofradías".

La historiadora explica que hasta finales de los años 80 del siglo pasado no comenzaron a abrirse terrenos que estaban vedados a las mujeres como la participación de la estación de penitencia o participar como oficial en la Junta de Gobierno, "sí podían colaborar como auxiliares, pero no podían ocupar un cargo en la Junta de Gobierno y, en algunos casos podían tener voz en los cabildos pero no voto".

Esta incorporación de la mujer "en unos casos ha costado más que en otros hasta conseguir tener los mismos derechos", afirma Rodríguez Babío.

"En mi ámbito no he visto mucha diferencia en la percepción de las hermandades y las mujeres porque las que conozco siempre hemos participado y colaborado en la hermandad. Es cierto que hay casos en los que la incorporación de las hermanas ha sido más reciente porque, supongo, que ellas no han vivido la hermandad desde pequeñas. Es cierto que había algunas a las que sus padres no llevaban nunca a los actos y cultos de las cofradías porque eran niñas".

Ahora bien, está claro que las hermandades son un reflejo de la sociedad que tiene alrededor. "Esto es algo que cuando estudias hermandades que tienen más de 500 años se ve claro porque se puede estudiar la evolución claramente. La esencia es la misma, pero las circunstancias de cada momento le van dando los matices que permiten a las hermandades pervivir en el tiempo".

Las hermandades son organizaciones humanas que perviven en el tiempo, en gran medida, gracias a la capacidad de adaptación a las diferentes evoluciones de la sociedad que los rodea y la evolución del papel de la mujer en la sociedad ha visto, a lo largo de la historia, su reflejo en los diferentes organizaciones.