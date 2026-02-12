Exposición pictórica en el Mercantil a beneficio de la obra social de la Soledad de San Lorenzo

El Círculo Mercantil acogió, este miércoles 11 de febrero, la inauguración de la exposición La Sevilla que acontece. La ciudad y sus tradiciones, del artista Pedro Romero Sequí, a beneficio de la Obra Social de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo. Se trata de una muestra pictórica benéfica, cuyas obras han sido realizadas por este artista hermano de la corporación, y busca ofrecer "una mirada pictórica a la Sevilla viva, a su ciudad y a sus tradiciones, entendidas como expresión de una identidad que se renueva continuamente en sus calles, ritos y formas de vida".

La obra del autor, "de figuración expresiva y sensibilidad contemporánea, destaca por el uso del color y la luz, así como por su capacidad para transmitir recogimiento y profundidad simbólica". La muestra tiene un marcado carácter solidario, ya que la recaudación obtenida por la venta de las piezas expuestas se destinará íntegramente a las Obras Asistenciales de la Hermandad de la Soledad, poniendo el arte al servicio de la caridad. Hasta el lunes 16 de febrero se puede visitar esta exposición, abierta de todos los días de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

Representaciones

Acto de inauguración de esta muestra en el Mercantil / CMI Sevilla

El vicepresidente 2º de la entidad anfitriona, Rafael Bohórquez, llevó a cabo la apertura del acto inaugural, con una intervención en la que agradeció, tanto al artista, como a la corporación del Sábado Santo, la confianza depositada en el Mercantil para acoger una exposición de estas características.

Por su parte, José Rodríguez, Hermano Mayor de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo, hizo un recorrido a través de la muestra, al tiempo que llevó a cabo una completa presentación de Romero Sequí. A continuación, intervino el artista Pedro Romero Sequí, hermano de la corporación y autor de las obras contenidas en la exposición que abre sus puertas desde este jueves. Las pinturas de Romero Sequí, expuestas en esta muestra, se encuentran a la venta para destinar el importe íntegro de las mismas a las Obras Asistenciales de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo.

Finalizó el turno de intervenciones Fernando Rodríguez Galisteo, concejal de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, como representante institucional en el evento.