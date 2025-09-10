Fallece el joven sacerdote Pedro Elena García

Luto en la familia diocesana de nuestra provincia. En la trde de este miércoles 10 de septiembre ha fallecido el sacerdote Pedro Elena García, de tan solo 32 años de edad. El pasado 1 de septiembre, don Pedro fue hospitalizado en la UCI del Hospital de Valme al sufrir una parada cardíaca. Tras varios días en un estado crítico, finalmente ha fallecido. Desde que se conociera la noticia de su hospitalización, han sido numerosas las muestras de cariño y oraciones que ha recibido tanto la familia como las comunidades parroquiales de Los Palacios y Villafranca y Lantejuela. Precisamente, estos días se despedía de las que fueron sus parroquias para iniciar un nuevo servicio pastoral en Villaverde del Río.

Nacido en Lebrija el 21 de abril de 1993, fue ordenado sacerdote el 20 de junio de 2020 de manos del arzobispo hispalense, monseñor Juan José Asenjo. Anteriormente, como diácono, estuvo destinado en la parroquia sevillana de la Ascensión del Señor. Presidió su primera misa en la capilla del monasterio de las religiosas concepcionistas de su pueblo natal. Ejerció su ministerio sacerdotal como vicario parroquial de Sta. María La Blanca en los Palacios y Villafranca.

Era un sacerdote que ha generado una corriente de afecto allá por donde ha pasado, y durante su convalecencia en el hospital de Dos Hermanas ha sido constante la presencia de grupos de fieles orando por su recuperación. Igualmente significativas han sido las muestras de cercanía expresadas estos días a través de las redes sociales por particulares e instituciones eclesiales.

Las exequias se celebrarán en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Oliva de Lebrija mañana jueves 11 de septiembre a las seis de la tarde.