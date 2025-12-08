La falta de policía obliga a suspender el rosario de la Anunciación de Juan XXIII

Una situación límite que ya afecta directamente a nuestras hermandades, especialmente las menos mediáticas. La hermandad de Nuestra Señora de la Anunciación se ha visto obligada a suspender el rosario matutino que celebra anualmente cada 8 de septiembre por un motivo significativo: la falta de cobertura policial.

A través de un comunicado oficial, esta corporación letífica se ha visto obligada a suspender el rezo externo de dicho culto, "tras el aviso en el día de hoy del Consejo de Hermandades y por indicación del CECOP, en el que se avisa de la falta de cobertura policial para el normal desarrollo del Rosario de Nuestra Señora de la Anunciación por las calles del barrio". La junta de gobierno ha decidido realizarlo en el interior de la parroquia, a partir de las 10:15. "Sentimos vernos obligados a realizar este cambio por causas ajenas a nuestra hermandad y a un solo día de nuestra fecha prevista".

De esta manera, la polémica entre el Ayuntamiento y la Policía Local alcanza de manera directa la celebración de cultos externos religiosos con la suspensión de este rosario. Esta situación deriva de la falta de disponibilidad presupuestaria para poder abonar productividades de la Policía Local de Sevilla, pues el Ayuntamiento gastó la partida récord de 17 millones de euros en sólo cinco meses, dada la gran cantidad de eventos (más de 3.000) que se celebran en la ciudad cada año. Los sindicatos y el alcalde no llegaron a un acuerdo para un plan de Navidad, de ahí que Sanz acudiera al plan de emergencias para obligar a los agentes a trabajar, a pesar de no disponer de dinero para pagar estos servicios.