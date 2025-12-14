Fernández Cabezuelo toma posesión como hermano mayor de la Macarena
El candidato a prioste no ha jurado el cargo por “problemas personales”
Y todo vuelve a su sitio
La Basílica de la Macarena ha acogido en la tarde de este sábado, durante la sabatina a la Virgen de la Esperanza, la toma de posesión de la nueva junta de gobierno de la hermandad de la Macarena. De esta manera, Fernando Fernández Cabezuelo se convierte de facto en el nuevo hermano mayor de la corporación por los próximos cuatro años, toda vez resultó elegido en las elecciones del pasado 30 de noviembre.
Con un templo a rebosar, el ya nuevo hermano mayor y su junta de gobierno tomó posesión de sus respectivos cargos a excepción del candidato a prioste de la Esperanza, Manuel González de la Bandera, por "problemas personales", según apuntan fuentes de la candidatura.
Los nombres de la nueva junta de gobierno macarena son los siguientes:
- Teniente de hermano mayor: José Luis Vega Vázquez
- Consiliario 1º (Caridad y asistencia social): Manuel Rodolfo Campbell Caro
- Consiliario 2º (Asuntos económicos): Rafael Guil Sánchez
- Consiliario 3º (Culto, acólitos, coral, escolanía y ropero): Macarena Cano-Romero Moreno
- Consiliario 4º (Formación, juventud y biblioteca): Antonio Rubio García
- Fiscal 1º: Fernando Romero Fernández
- Fiscal 2º: Victoria Fernández-Cabezuelo Sainz de la Maza
- Mayordomo del Rosario: Agustín Alfonso Calvo
- Mayordomo de la Esperanza: Antonio José Carrasco Torres
- Secretario del Rosario: Rocío Sáez Millán
- Secretario de la Esperanza: José Javier de Tarno Sánchez
- Prioste del Rosario: Fernanda Sainz de la Maza Conesa
- Diputado mayor de gobierno: José Antonio Peñalosa Vázquez
