Fernández Cabezuelo toma posesión como hermano mayor de la Macarena

La Basílica de la Macarena ha acogido en la tarde de este sábado, durante la sabatina a la Virgen de la Esperanza, la toma de posesión de la nueva junta de gobierno de la hermandad de la Macarena. De esta manera, Fernando Fernández Cabezuelo se convierte de facto en el nuevo hermano mayor de la corporación por los próximos cuatro años, toda vez resultó elegido en las elecciones del pasado 30 de noviembre.

Con un templo a rebosar, el ya nuevo hermano mayor y su junta de gobierno tomó posesión de sus respectivos cargos a excepción del candidato a prioste de la Esperanza, Manuel González de la Bandera, por "problemas personales", según apuntan fuentes de la candidatura.

Los nombres de la nueva junta de gobierno macarena son los siguientes: