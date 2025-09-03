Firmado el contrato de cesión de la iglesia del Sagrado Corazón a la hermandad de Los Javieres

Un día histórico para toda una corporación. En la jornada de este miércoles, 3 de septiembre, ha tenido lugar la firma del comodato de contrato de cesión de la iglesia del Sagrado Corazón y la capilla de Los Luises, de Sevilla, a la hermandad de Los Javieres, que pasará a ser por tanto la nueva sede canónica de la cofradía del Martes Santo, a la sazón su sede fundacional. Durante el acto de firma, que se ha desarrollado en la Notaría Gutiérrez-Alviz y Conradi, han intervenido en representación de la Compañía de Jesús el Rvdo. Padre Joaquín Barrero, S.J. y por la Hermandad de los Javieres, el hermano mayor José Antonio Oliert Rodríguez en presencia del Señor Notario Don Pablo Gutiérrez-Alviz y Conradi estando presente un nutrido grupo de oficiales de la Junta de Gobierno.

En dicho comodato, además de muchas otras cuestiones, la Compañía de Jesús cede de manera gratuita a la Hermandad de los Javieres dichas iglesias por un periodo inicial de 40 años, en los que la hermandad se ocupará de la gestión, conservación y mantenimiento de los templos. Del mismo modo, la corporación "tendrá absoluta potestad para decidir donde ubicar sus titulares allí donde considere oportuno para su veneración y exposición al culto". Dado que en la Iglesia del Sagrado Corazón se encuentra el sepulcro del Venerable Padre Tarín, se favorecerá que sea objeto de devoción y veneración por los fieles siempre que no suponga una incompatibilidad con los actos litúrgicos propios de la hermandad y permitirá que, el vicepostulador de la causa del Padre Tarín, en horario en que la Iglesia esté abierta, pueda atender a los fieles con las actuaciones que resulten programadas con ese fin, facilitando de la misma forma la celebración del aniversario de la muerte del Venerable Padre Tarín, el 12 de diciembre, con una Eucaristía vespertina organizada por los Jesuitas en Sevilla.

Así, la hermandad regresa por tanto a su sede funcional tras un proyecto que al fin se materializa y en el que se lleva trabajando durante años. Los hermanos de los Javieres aprobaron el pasado mes de marzo, en un nutrido cabildo, el regreso a este templo. De los 294 hermanos que asistieron al cabildo, 279 votaron a favor del cambio de sede, 13 hicieron en contra y dos se abstuvieron. El origen de la Hermandad de los Javieres se remonta al año 1945 en el seno de la Compañía de Jesús, que tenía su sede junto a su casa profesa, en la iglesia del Sagrado Corazón, en la calle Jesús del Gran Poder. Las primeras reglas fueron aprobadas en junio de 1955, realizando su estación de penitencia por primera vez dos años después tan solo con el Cristo de las Almas.