Fotografía y vídeo: dónde colocarse y cómo no molestar en la Semana Santa de Sevilla

Un fotógrafo captura una imagen durante la Semana Santa de Sevilla

Hacer fotos y grabar vídeo en Semana Santa es compatible con disfrutarla y respetarla, pero exige dos cosas: elegir bien el sitio y entender que, en algunos tramos, la prioridad es la seguridad y el paso del cortejo. El propio Ayuntamiento insiste en campañas y planes para evitar la ocupación indebida de la vía pública, especialmente por el riesgo que supone en una evacuación o una avalancha.

Dónde colocarse para grabar sin estorbar

1) Busca ‘salida’ además de ‘encuadre’

El mejor sitio no es el más espectacular, sino el que te permite ver y moverte sin bloquear.

Plazas, ensanches y cruces amplios: mejor perspectiva, menos empujones, más margen.

Laterales con pared o escaparate detrás: te anclas sin invadir la calzada.

Evita quedarte en la boca de una calle estrecha: se convierte en embudo en segundos.

2) Prioriza tramos con ‘profundidad’ y circulación de público

Si puedes, coloca el cortejo ‘en diagonal’, no de frente.

Esquinas y curvas: dan profundidad y evitan el ‘foto plana’ de frontal.

Tramos donde el público está quieto y no cruza: reduces golpes, empujones y cambios de plano.

3) Salidas y recogidas: sí, pero con estrategia

Son momentos fotogénicos, pero también los más delicados por densidad.

Llega con tiempo y colócate a distancia prudente de la puerta.

No te metas en el pasillo natural de maniobra (y menos si hay giro).

Si el punto se compacta, retrocede: verás menos ‘cerca’, pero mucho mejor.

Cómo no molestar al cortejo, al público y a ti mismo

1) No invadas la calzada ni cortes pasillos

En momentos de tensión, las recomendaciones oficiales son claras: mantener la calma, no correr ni gritar y colaborar con las fuerzas de seguridad, abriendo pasillos si es necesario.

Aplicado a foto/vídeo:

Nada de dar un paso ‘solo un segundo’ para encuadrar: ese segundo lo paga el paso y el público.

No te quedes en cruces estrechos donde se necesite evacuar.

Si un diputado o un agente pide espacio, suelta cámara, cede y recolócate.

2) Respeta el silencio cuando el silencio es parte del momento

Si estás grabando:

Móvil en silencio real (sin vibración).

Nada de comentarios en voz alta ‘para el vídeo’.

Evita reproducción de audio o mensajes de voz.

3) Flash, foco y pantallas: usa el mínimo

No uses flash cerca de los pasos ni a corta distancia.

Si grabas con el móvil, baja brillo cuando estés pegado a público o en silencio.

Nada de focos auxiliares en calles estrechas.

4) Trípode y palo selfie: solo si no condicionan el paso

Como norma de convivencia:

Trípode: solo en sitio estable, pegado a pared, y si no estrecha el paso.

Palo selfie: desaconsejable en bullas; es un ‘antena’ que molesta y puede golpear.

Plan de trabajo para una sesión ‘limpia’

Un método sencillo que evita la mayoría de problemas:

Elige 2 puntos, no 7.

Llega 20–30 minutos antes al punto ‘fuerte’.

Graba/fotografía 5–10 minutos, guarda equipo y deja pasar el cortejo completo.

Muévete por calles amplias y llega al segundo punto con margen.

Qué hacer si te pillan carreras, tensión o una bulla cerrada

Las recomendaciones oficiales insisten en no correr, no gritar y mantener la calma.

En clave práctica para quien va con cámara:

Guarda el equipo pegado al cuerpo, sin brazos extendidos.

No intentes ‘salir por donde entra todo el mundo’: busca un lateral y retrocede.

Prioriza salir del embudo y reenganchar después.

Recursos útiles para planificar sin improvisar

Planificar evita tanto fotos malas como estorbos. Para anticipar puntos y momentos suele ser clave conocer recorridos y localizar por dónde viene el cortejo, como recomiendan guías de fotografía de Semana Santa.

Y si necesitas orientación de accesos y organización en zonas concretas, el Consejo publica indicaciones y normas de acceso para procesiones específicas, con zonas y entradas recomendadas.