Fotografía y vídeo: dónde colocarse y cómo no molestar en la Semana Santa de Sevilla
Fotografiar la Semana Santa exige dos cosas: elegir bien el sitio y entender que, en algunos tramos, la prioridad es la seguridad y el paso del cortejo
Hacer fotos y grabar vídeo en Semana Santa es compatible con disfrutarla y respetarla, pero exige dos cosas: elegir bien el sitio y entender que, en algunos tramos, la prioridad es la seguridad y el paso del cortejo. El propio Ayuntamiento insiste en campañas y planes para evitar la ocupación indebida de la vía pública, especialmente por el riesgo que supone en una evacuación o una avalancha.
Dónde colocarse para grabar sin estorbar
1) Busca ‘salida’ además de ‘encuadre’
El mejor sitio no es el más espectacular, sino el que te permite ver y moverte sin bloquear.
- Plazas, ensanches y cruces amplios: mejor perspectiva, menos empujones, más margen.
- Laterales con pared o escaparate detrás: te anclas sin invadir la calzada.
- Evita quedarte en la boca de una calle estrecha: se convierte en embudo en segundos.
2) Prioriza tramos con ‘profundidad’ y circulación de público
Si puedes, coloca el cortejo ‘en diagonal’, no de frente.
- Esquinas y curvas: dan profundidad y evitan el ‘foto plana’ de frontal.
- Tramos donde el público está quieto y no cruza: reduces golpes, empujones y cambios de plano.
3) Salidas y recogidas: sí, pero con estrategia
Son momentos fotogénicos, pero también los más delicados por densidad.
- Llega con tiempo y colócate a distancia prudente de la puerta.
- No te metas en el pasillo natural de maniobra (y menos si hay giro).
- Si el punto se compacta, retrocede: verás menos ‘cerca’, pero mucho mejor.
Cómo no molestar al cortejo, al público y a ti mismo
1) No invadas la calzada ni cortes pasillos
En momentos de tensión, las recomendaciones oficiales son claras: mantener la calma, no correr ni gritar y colaborar con las fuerzas de seguridad, abriendo pasillos si es necesario.
Aplicado a foto/vídeo:
- Nada de dar un paso ‘solo un segundo’ para encuadrar: ese segundo lo paga el paso y el público.
- No te quedes en cruces estrechos donde se necesite evacuar.
- Si un diputado o un agente pide espacio, suelta cámara, cede y recolócate.
2) Respeta el silencio cuando el silencio es parte del momento
Si estás grabando:
- Móvil en silencio real (sin vibración).
- Nada de comentarios en voz alta ‘para el vídeo’.
- Evita reproducción de audio o mensajes de voz.
3) Flash, foco y pantallas: usa el mínimo
- No uses flash cerca de los pasos ni a corta distancia.
- Si grabas con el móvil, baja brillo cuando estés pegado a público o en silencio.
- Nada de focos auxiliares en calles estrechas.
4) Trípode y palo selfie: solo si no condicionan el paso
Como norma de convivencia:
- Trípode: solo en sitio estable, pegado a pared, y si no estrecha el paso.
- Palo selfie: desaconsejable en bullas; es un ‘antena’ que molesta y puede golpear.
Plan de trabajo para una sesión ‘limpia’
Un método sencillo que evita la mayoría de problemas:
- Elige 2 puntos, no 7.
- Llega 20–30 minutos antes al punto ‘fuerte’.
- Graba/fotografía 5–10 minutos, guarda equipo y deja pasar el cortejo completo.
- Muévete por calles amplias y llega al segundo punto con margen.
Qué hacer si te pillan carreras, tensión o una bulla cerrada
Las recomendaciones oficiales insisten en no correr, no gritar y mantener la calma.
En clave práctica para quien va con cámara:
- Guarda el equipo pegado al cuerpo, sin brazos extendidos.
- No intentes ‘salir por donde entra todo el mundo’: busca un lateral y retrocede.
- Prioriza salir del embudo y reenganchar después.
Recursos útiles para planificar sin improvisar
Planificar evita tanto fotos malas como estorbos. Para anticipar puntos y momentos suele ser clave conocer recorridos y localizar por dónde viene el cortejo, como recomiendan guías de fotografía de Semana Santa.
Y si necesitas orientación de accesos y organización en zonas concretas, el Consejo publica indicaciones y normas de acceso para procesiones específicas, con zonas y entradas recomendadas.
Checklist de bolsillo
- Colócate donde puedas ver y salir: plaza o calle ancha.
- Pared a la espalda, nunca en mitad del paso.
- Llega con margen en salidas/recogidas.
- Nada de invadir calzada ‘un segundo’.
- Móvil en silencio real, sin vibración.
- Sin flash ni focos cerca del paso.
- Trípode solo pegado a pared y sin estrechar.
- Si se compacta, retrocede y busca paralela.
- En tensión: no correr, no gritar, calma.
- Dos puntos por día: mejor plan que persecución.
