Fran Rivera estalla contra una normativa de la Esperanza de Triana: "Estoy destrozado"

El torero Fran Rivera ha utilizado sus redes sociales para expresar su descontento y tristeza tras la decisión de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Esperanza de Triana de no permitir a nueve costaleros mayores de 50 años despedirse de las trabajaderas del paso del Tres Caídas en la Semana Santa de 2025.

La norma, establecida en 2015, impide a los costaleros seguir participando más allá de esta edad. Rivera, que ha cumplió 50 años en enero, esperaba una excepción tras las circunstancias excepcionales que impidieron su despedida en la Semana Santa de 2024 debido a la lluvia.

La normativa interna y las excepciones previas

Desde 2016, la Esperanza de Triana aplica un reglamento que limita la edad de los costaleros a 50 años y establece que deben retirarse tras alcanzar 25 años bajo las trabajaderas. Sin embargo, Rivera recordó que en 2020, durante la pandemia de COVID-19, se hizo una excepción similar. Aquellos costaleros que cumplían su última Semana Santa ese año pudieron despedirse en 2022, cuando se retomaron las procesiones.

“Respetamos la norma, pero solo pedíamos una prórroga de un año, como ya pasó con el COVID. No entendemos por qué esta vez no se hace lo mismo”, lamentó Rivera en un video publicado en Instagram.

El mensaje de Rivera: "En la Hermandad debe primar el amor"

En su discurso, Rivera mostró su profunda decepción con la negativa de la Junta de Gobierno y la falta de lo que considera valores esenciales de una Hermandad. “Nos han dicho que no a nueve costaleros, hermanos desde hace muchos años. Esto es una Hermandad, no una empresa. Aquí debería primar el amor, la caridad y la fraternidad”, afirmó visiblemente afectado.

El torero también hizo referencia a unas declaraciones previas del Hermano Mayor, José Zopeña, en las que aseguró que “los hermanos son lo más importante”. Rivera criticó esta postura, acusando a la Hermandad de faltar a esos principios en esta decisión.

Rivera no es el único afectado por esta decisión. Los otros ocho costaleros que también esperaban poder despedirse bajo las trabajaderas en 2025 se encuentran, según el torero, “destrozados” por lo que consideran una medida rígida y poco comprensiva. "No estamos pidiendo nada del otro mundo ni nada que no haya sucedido ya·.

Además, el ex matador de toros denuncia que en la Hermandad de la calle Pureza están ocurriendo situaciones inexplicables: "La verdad que es una pena enorme y que esto pase en la Esperanza de Triana me da más pena todavía. La verdad que últimamente en en mi Hermandad están pasando cosas que no me acabo de explicar"