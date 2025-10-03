La Esperanza de Triana, preparada para la Misión al Polígono Sur

La Esperanza de Triana inicia este fin de semana una de las citas cofradieras más esperadas de los últimos años: su misión en el Polígono Sur. La venerada Dolorosa del arrabal será trasladada mañana sábado a este barrio sevillano, considerado uno de los más deprimidos de España y de Europa, donde permanecerá hasta el 18 de octubre.

Durante este tiempo, la imagen estará en veneración y se celebrarán diversos cultos en las parroquias de San Pío X y de Jesús Obrero, templos de referencia en la zona. Será allí donde los vecinos puedan encontrarse con la Esperanza y participar en los actos programados.

Una visita con fuerte carga social

El traslado de la Esperanza de Triana al Polígono Sur supone un gesto de cercanía hacia una comunidad marcada por graves carencias sociales y económicas. La Hermandad busca con esta misión transmitir un mensaje de aliento a quienes más lo necesitan y dar visibilidad a la realidad de un barrio que convive con problemas estructurales desde hace décadas.

Antecedente en Tres Barrios

La iniciativa recuerda a la llevada a cabo por el Señor del Gran Poder en 2021, cuando visitó las parroquias de los Tres Barrios, en el corazón de la periferia sevillana. Aquella experiencia dejó una profunda huella en la ciudad y en los feligreses, que vivieron la misión como un revulsivo espiritual y social. ¿Podrá repetirse ahora el mismo impacto en el Polígono Sur?

Cultos y veneración hasta el día 18

El calendario contempla jornadas de veneración abiertas a los fieles, así como celebraciones litúrgicas en San Pío X y Jesús Obrero. Hasta el próximo día 18, la Dolorosa permanecerá en estos templos para que los vecinos puedan acercarse a su devoción. La presencia de la Esperanza en el barrio busca convertirse en un referente espiritual durante estas semanas.

La Hermandad de la Esperanza de Triana afronta así una cita histórica que une tradición y compromiso social, reforzando su vínculo con los sectores más necesitados de Sevilla.