Imágenes de la reapertura de la capilla real de la Catedral tras la restauración

La Catedral de Sevilla reabre la Capilla Real y repone al culto a la Virgen de los Reyes tras una revisión y mantenimiento de algo menos de un mes a cargo de Enrique Gutiérrez Carrasquilla
La Catedral de Sevilla ha anunciado la reapertura de la Capilla Real y la reposición al culto de la imagen de la Virgen de los Reyes. La patrona hispalense ha permanecido durante algo menos de un mes sometida a revisión e intervención de mantenimiento, un proceso que ha estado a cargo de Enrique Gutiérrez Carrasquilla.
La decisión del Cabildo Catedral llega acompañada de una fecha concreta y con carga simbólica en el calendario: el Miércoles de Ceniza. Ese día ha sido el elegido para materializar tanto la reapertura de la Capilla Real como el regreso al culto de la imagen, según ha comunicado la propia Catedral.
Además, el anuncio incluye un horario detallado para la visita a la Virgen de los Reyes. La entrada para ver a la patrona hispalense estará abierta desde las 8:00 horas, de forma ininterrumpida, hasta la finalización de la Misa de Ceniza prevista a las 20:00 en el Trascoro.
