Gonzalo Gragera: "La Semana Santa es como los impuestos, nos iguala a todos"

El periodista y colaborador de Diario de Sevilla Gonzalo Gragera ofrecerá este viernes, 4 de abril, el pregón del Real Círculo de Labradores. Un acto que comenzará a las 20:00 horas en el número 1 de la calle Pedro Caravaca. Hermano de la Trinidad, Santa Marta y el Calvario, Gragera promete que la suya no será una disertación plagada de vivencias personales. De esas estampas que pasó durante su infancia y juventud en los aledaños del Palacio de las Dueñas. Entre amigos y primeros amores. Más bien, ofrecerá una mirada literaria hacia una fiesta que, a su juicio, nos iguala a todos. Popular, acogedora y abierta a la calle. Que llama a todos los sevillanos a formar parte de una celebración que funciona “como un espejo en el que te ves reflejado”. Un texto al que pondrá música el cantaor Manuel de la Tomasa.

Pregunta.Su pregón lleva por título 954. Un prefijo universal.

Respuesta.Alude a la llamada. En estas semanas previas, la ciudad se siente llamada a la fiesta en diferentes ámbitos. Paseamos por la calle -esto es muy típico, pero es cierto- y en ese olor del azahar hay una llamada a la fiesta. Continuamos caminando y vemos que la luz adquiere un tono más amarillento, pues ahí hay otra. Sigues ese itinerario y, de repente, en una iglesia hay un paso que se está montando, esa es una nueva llamada. Creo también que es una llamada personal. Cuando uno ve una cofradía y una imagen en la calle te sientes interpelado. Stendhal tiene una frase que dice que la novela es un espejo que pasa por delante de ti. También lo decía muy bien el periodista Paco Robles. La fiesta es una especie de espejo que pasa delante de ti y te ves reflejado.

P.¿Cuánto habrá de personal en su disertación?

R. No habrá nada personal. Lo que quiero es que la fiesta esté decantada a través de mi mirada literaria. El pregón adquiere interés cuando es la palabra literaria la que lo viste y no el testimonio personal. Mi Semana Santa no le interesa a nadie. La que yo haya vivido de niño es la que todos hemos experimentado. Mi mirada literaria en torno a los hechos y a lo que sucede en la fiesta sí que puede llamar la atención.

P. ¿Se puede hacer un pregón para todas las Sevillas que conviven en la ciudad?

R.La Semana Santa es como los impuestos... nos iguala a todos y, en ese sentido, cabe todo. Una de las cuestiones que más me interesan de la fiesta es que no es excluyente. Es acogedora, popular y abierta a la calle. Aquel que no sea creyente o no tenga una afinidad religiosa también tiene su cabida. Cela decía que por la Puerta de Campanillas -donde antiguamente entraban las hermandades en la Catedral- pasaba lo mejor y lo peor de cada casa. Eso ilustra muy bien el sentido y la naturaleza de la fiesta.

P.¿Quiénes son los autores anónimos de la Semana Santa?

R.Esa es mi parte preferida del pregón. Es un homenaje a esos capilleres, a esos priostes perpetuos, a esa gente que está metida en las hermandades, pero no figuran en las juntas de gobierno, no tienen exposición pública y no van a programas de radio. Sin embargo, son fundamentales para hacer la Semana Santa. Esa gente con una labor muy discreta, pero que es clave para que, cuando vayamos un Lunes Santo a la calle, veamos la cofradía de Santa Marta en la Plaza de la Campana. Si me dijeran qué es la Semana Santa de Sevilla, diría que está en las manos de estas personas.

P.La pregunta es obligatoria, ¿cuál diría que ha sido el reto principal?

R.El reto ha sido la falta de tiempo. Además, escribir, no desde el sentimiento, sino desde una visión más profesionalizada. También equilibrar los niveles entre un pregón y un texto literario, porque son dos géneros distintos. Más que un pregón, de hecho, va a ser el antipregón.

P. Tengo entendido que dedicará un breve pasaje a la lluvia.

R. Sí (Risas). El pregón se divide en diferentes epígrafes que son las llamadas de la fiesta. Una de ellas es la lluvia. Es un actor más y está presente.

P.Una parte importante es la musical. Lo normal sería preguntarle por las marchas que van a sonar, pero ha decidido sustituirlas por el flamenco.

R.Quien canta es Manuel de la Tomasa, un cantaor muy joven que viene de la estirpe de Manuel Vallejo, que es la de Manuel Torre, la de Pepe Torre y la de José de la Tomasa. Una serie de cantaores muy vinculados a lo literario. Manuel Torre estuvo muy vinculado a la Generación del 27, en concreto a Lorca. José de la Tomasa también. Toda esa saga converge en Manuel de la Tomasa. Me parece muy bonito hacer ese paralelismo entre los años 20, que fueron una década de creación extraordinaria, y los años 20 del siglo XXI.

P.¿Se ve pregonando a Sevilla en el atril del Teatro de la Maestranza?

R.No. De hecho, este va a ser el último pregón de la Semana Santa que daré. No es lo mío.

P."Ese dios muerto ¡no muere! / salve aplauso se celebra / un olé manso la gente". Estos versos pertenecen a unas coplas compuestas por usted al Cristo de la Salud de San Bernardo. Aunque no quiera subirse al atril, ¿podremos seguir leyéndole de otra manera?

R.Eso ya no lo sé. Creo que eso sí. Escribir de Semana Santa, si voy a escribir, porque una fiesta que llevo muy dentro.