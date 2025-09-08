Guía del 8 de septiembre en la provincia de Sevilla: procesiones y cultos

La Festividad de la Natividad de la Virgen María, fecha de singular relevancia en el calendario litúrgico, cobra aún más envergadura espiritual e histórica en la provincia de Sevilla. Numerosas localidades se reencuentran en esta jornada con sus principales devociones, suponiendo así el punto y final al verano y el inicio al nuevo curso cofradiero. Aún con los sones del Coro de la Virgen resonando en el Real de Consolación de Utrera con motivo del rosario extraordinario de la patrona utrerana, nuestra región despierta -a pesar de ser jornada laborable- con las agendas más que trazadas para disfrutar de una tarde-noche en infinidad de rincones.

Sin duda alguna, un lugar clave es Cantillana, que se vuelca un año más con la Divina Pastora. Tras la celebración de la solemne función y el posterior traslado al paso procesionar, la parroquia se mantendrá abierta todo el día hasta minutos antes de las diez de la noche, cuando se produzca la primera levantá y comience oficialmente la procesión, que la llevará por diferentes calles como Pastora Solís, el callejón de Josefa la del Caco, Castelar y la emblemática Martín Rey, donde se producirá el momento de la retirada del sombrero a la Pastora. Como novedad, el recorrido será en parte extraordinario para rendir homenaje al Beato Cardenal Spínola en el 125 aniversario de su visita a la Hermandad. Acompañará la Soledad de Cantillana.

La ruta por la Vega del Guadalquivir nos llevará hasta otras localidades de fuerte arraigo histórico y espiritual. Es el caso de Villaverde del Río, que con la singularísima procesión de la Virgen de Aguas Santas concentra y convoca a cientos de cofrades. La procesión comenzará a las 22:00 de la noche, y se prolongará hasta la mañana del día 9, toda vez que la Virgen se haya detenido en cada una de las puertas y hogares del itinerario.

Desde bien temprano los loreños acuden al Santuario para venerar a la Virgen de Setefilla, que ha recorrido las zonas aledañas a su templo para posteriormente presidir la función principal. No muy lejos de allí, en Peñaflor, saldrá en procesión la Virgen de la Encarnación, tras la misa de las ocho de la tarde por las calles de la feligresía. En Alcolea del Río sus vecinos se reencontrarán con la Virgen del Consuelo, que irá acompañada por la Oliva de Salteras. Será a partir de las 21:00 desde la parroquia de San Juan Bautista, con entrada sobre la una de la madrugada.

En el entorno de la Sierra Norte varios municipios se visten de gala y fiesta. En El Pedroso procesiona la Virgen del Espino a partir de las 20:00 de la tarde, con traslado de regreso a su Santuario el día 14; en Las Navas de la Concepción sale la Virgen de Belén de 21:00 a 00:00, acompañada por la banda de Bollullos Par del Condado con especial lluvia de flores en la calle Juan Carlos I; y en El Ronquillo procesiona la Virgen de Gracia a partir de las 21:00 en dirección a la ermita. A su llegada tendrá lugar el tradicional besamanos. En Aznalcóllar se hará lo propio con la Virgen de Fuente Clara, a partir de las 21:00.

Otras localidades

Más municipios se suman a esta amplia lista imprescindible. En Guillena, la Virgen de la Granada protagonizará dos salidas: la matinal y la vespertina, comenzando esta última a las 21:30 de la noche, tras celebrarse la función principal a primera hora de la mañana. En Fuentes de Andalucía, los lugareños acudirán a la veneración de la Virgen de la Aurora, cuya procesión será el día 20 de septiembre. En Badolatosa procesiona, tras la misa de 12:00, la Virgen de la Fuensanta de Corcoya, de regreso a su ermita. En Albaida del Aljarafe saldrá en procesión la Virgen de los Dolores en su Soledad, a partir de las 19:30, acompañada del Carmen de Salteras.

Al este de la provincia se sucederán igualmente las procesiones. Una de las más destacadas es la de la Virgen del Valle, de Écija, con su siempre particular iconografía. Será a partir de las 20:00, acompañada por la Asociación Musical Ecijana. En Osuna comenzará la procesión de la patrona, la Virgen de Consolación, a las 20:15 de la tarde, con gran petalada en la calle Palomo. En Mairena del Alcor saldrá la Virgen de los Remedios, patrona canónica, en horario de tarde, y en La Roda de Andalucía saldrá la Virgen de los Llanos a las 20:45.

Por último, siguiendo el curso y la desembocadura del río, dos pueblos vecinos se concentran en torno a sus respectivas patronas. Es el caso de La Puebla del Río, con la Virgen de la Granada tras la función principal de las 20:30, y Coria del Río, con su recientemente coronada Virgen de la Estrella, a las 20:30. Cierra este listado la Virgen de Loreto, que recorrerá los aledaños del monasterio de Espartinas.